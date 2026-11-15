Tênis : Abou Hashem e Jundi sagrado em Kaslik

Christophe Abu Hashem e Haifa Jundi venceram o torneio J30 de Kaslik, organizado para os menores de 18 anos. A competição reuniu 41 jogadores nas quadras do Automobile and Touring Club do Líbano. O comunicado de imprensa também detalha os pódios duplos e a apresentação dos troféus. Um segundo torneio é anunciado a partir de segunda-feira, 16 de novembro de 2026, nos tribunais da NDU Tennis Academy em Zouk Mosbeh.

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Christophe Abu Hashem e Haifa Jundi venceram os simples meninos e meninas do torneio J30 World Tennis Juniors em Kaslik. A competição, reservada para menores de 18 anos, reuniu 41 jogadores. A Federação Libanesa de Tênis organizou-se com o Automobile and Touring Club do Líbano, nos tribunais do clube, sob a supervisão da Federação Internacional de Tênis.

A lista do J30 de Kaslik

Em meninos solteiros, Christophe Abu Hashem terminou em primeiro lugar, à frente de Tarek Chaabi. O menino duplo retornou para Yann Elefteriades e Rami Souli. Elias Charabieh e Elie Elia ficaram em segundo lugar.

Entre as meninas, Haifa Jundi ganhou o single na frente de Marianne Berberian. O último venceu duas vezes com Lama Naaman. Rina Jisr e Liana Samad terminaram em segundo.

Os resultados permitem que os vencedores ganhem pontos para o ranking internacional publicado pela Federação Internacional de Tênis.

Prêmios na presença de funcionários federais

As finais participaram do presidente da federação, Alain Sayegh, e seus vice-presidentes Hassan Daouk e Nassib Haddad. Ele também se senta no conselho do Automobile and Touring Club do Líbano. O tesoureiro Abdel Kader Kamar Eddine e membro da Federação Raymond Kattoura também estavam presentes, assim como famílias e entusiastas de tênis.

Na cerimônia de premiação, Alain Sayegh agradeceu ao clube por sediar a competição. Parabenizou os vencedores e elogiou os pais, árbitros e indivíduos que contribuíram para a organização.

Nassib Haddad transmitiu saudações do conselho de administração do clube e felicitou os jogadores. Ele também indicou que os tribunais do clube permaneceram disponíveis para a federação. O diretor do torneio, Louis Baz, então anunciou os nomes dos vencedores, recompensado por funcionários federais.

Um segundo torneio anunciado no NDU

A Federação Libanesa de Tênis anuncia o início de um segundo torneio na segunda-feira 16 de novembro de 2026. É organizado com a NDU Tennis Academy, sob a supervisão da Federação Internacional, nos tribunais da academia da Universidade de Nossa Senhora de Louaizé, em Zouk Mosbeh.

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