Charawna: Exército anuncia captura de cativo

O exército libanês anuncia cerca de um milhão de comprimidos cativos apreendidos em Charawna, perto de Baalbek, bem como foguetes, armas e 18 quilos de narcóticos. Um suspeito procurado foi ferido em uma troca de fogo, de acordo com sua declaração de 15 de novembro de 2026. Outros quatro foram presos. As taxas continuam a ser cobradas e o inventário não foi verificado de forma independente. A investigação continua sob supervisão judicial. Esta operação permanece separada da destruição da cannabis anunciada dois dias antes.

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O Exército Libanês relata que apreendeu aproximadamente 1 milhão de tabletes, foguetes, armas e munições cativos durante uma operação em Charawna, na região de Baalbek. Em sua declaração de domingo 15 de novembro de 2026, ela também relatou 18 quilos de narcóticos e vários veículos apreendidos. O suspeito procurado foi ferido durante uma troca de tiros, de acordo com a conta do comando.

Em Charawna, uma operação visando um homem procurado

A liderança militar indicou que a intervenção foi preparada pelo monitoramento e monitoramento. Dirigiu-se a um cidadão libanês designado pelas iniciais F.J., apresentado como sendo alvo de numerosos mandados de captura.

Segundo o comunicado, uma unidade foi baleada durante a operação e os militares responderam. O suspeito foi atingido e transportado para um hospital para tratamento. O exército descreve seus ferimentos como moderados, sem especificar o estabelecimento ou o tempo da intervenção.

O comando refere-se, entre outras coisas, a tiros contra uma patrulha e civis, incidentes violentos e tráfico de drogas entre as acusações contra ele. Estas acusações e a existência anunciada de mandados não constituem uma condenação judicial.

Mais quatro presos

Dois outros libaneses e dois sírios também foram presos, diz o exército. O comunicado não detalha as acusações individuais contra estas quatro pessoas ou suas possíveis ligações com o suspeito inicialmente procurado.

O inventário anunciado distingue cerca de 1 milhão de comprimidos em cativeiro e 18 kg de substâncias surpreendentes cuja natureza não é especificada. Não fornece estimativas de valor de mercado, número de foguetes ou armas, ou quantidade de munição. Estes números são os do comando e não foram verificados de forma independente.

Inquérito sob supervisão judicial

Os itens apreendidos foram entregues às autoridades competentes e a investigação com as pessoas presas começou sob a supervisão do judiciário, diz o exército.

Esta intervenção é distinta das operações em Marjhin e Bouday, que foram anunciadas em 13 de novembro. Estes incluíram a destruição de aproximadamente 215 toneladas de cannabis e maconha e a apreensão de máquinas. Eles não devem ser adicionados às apreensões de Charawna ou apresentados como uma única transação.

Foto da capa: Arquivo do banco Libnanews, fevereiro de 2025. Não mostra a operação anunciada em 15 de novembro de 2026. Foto: Exército Libanês / Direção de Orientação.

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