Charawna: Exército anuncia captura de cativo

O Exército Libanês relata que apreendeu aproximadamente 1 milhão de tabletes, foguetes, armas e munições cativos durante uma operação em Charawna, na região de Baalbek. Em sua declaração de domingo 15 de novembro de 2026, ela também relatou 18 quilos de narcóticos e vários veículos apreendidos. O suspeito procurado foi ferido durante uma troca de tiros, de acordo com a conta do comando.
Em Charawna, uma operação visando um homem procurado
A liderança militar indicou que a intervenção foi preparada pelo monitoramento e monitoramento. Dirigiu-se a um cidadão libanês designado pelas iniciais F.J., apresentado como sendo alvo de numerosos mandados de captura.
Segundo o comunicado, uma unidade foi baleada durante a operação e os militares responderam. O suspeito foi atingido e transportado para um hospital para tratamento. O exército descreve seus ferimentos como moderados, sem especificar o estabelecimento ou o tempo da intervenção.
O comando refere-se, entre outras coisas, a tiros contra uma patrulha e civis, incidentes violentos e tráfico de drogas entre as acusações contra ele. Estas acusações e a existência anunciada de mandados não constituem uma condenação judicial.
Mais quatro presos
Dois outros libaneses e dois sírios também foram presos, diz o exército. O comunicado não detalha as acusações individuais contra estas quatro pessoas ou suas possíveis ligações com o suspeito inicialmente procurado.
O inventário anunciado distingue cerca de 1 milhão de comprimidos em cativeiro e 18 kg de substâncias surpreendentes cuja natureza não é especificada. Não fornece estimativas de valor de mercado, número de foguetes ou armas, ou quantidade de munição. Estes números são os do comando e não foram verificados de forma independente.
Inquérito sob supervisão judicial
Os itens apreendidos foram entregues às autoridades competentes e a investigação com as pessoas presas começou sob a supervisão do judiciário, diz o exército.
Esta intervenção é distinta das operações em Marjhin e Bouday, que foram anunciadas em 13 de novembro. Estes incluíram a destruição de aproximadamente 215 toneladas de cannabis e maconha e a apreensão de máquinas. Eles não devem ser adicionados às apreensões de Charawna ou apresentados como uma única transação.
Foto da capa: Arquivo do banco Libnanews, fevereiro de 2025. Não mostra a operação anunciada em 15 de novembro de 2026. Foto: Exército Libanês / Direção de Orientação.
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