Artes Marciais: treze títulos no Mont La Salle

A Comissão Técnica de Arte das Armas Brancas, presidida por Wissam Bou Serhal e ligada à Federação Libanesa de Karatê, organizou o Campeonato do Líbano de 2026 em Mont La Salle. Os resultados relatados em 15 de novembro detalham os dois primeiros lugares de treze categorias. Dez são rapazes, dos 10 aos 18 anos, e três raparigas. Aqui está a lista completa, com as categorias idade e peso anunciados pelos organizadores.

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A comissão técnica para a arte dos braços brancos organizou o campeonato do Líbano 2026 no Club Mont La Salle. Presidida por Wissam Bou Serhal, esta comissão está ligada à Federação Libanesa de Karatê, sob a supervisão da qual a competição ocorreu.

A lista divulgada em 15 de novembro apresenta treze categorias, por idade e peso: dez para meninos e três para meninas. Dá os dois primeiros lugares de cada um.

Artes Marciais: Resultados dos meninos

Menos de 10 anos, menos de 30 kg: 1o, Antonios Younes; 2o, Joseph Antouri.

1o, Antonios Younes; 2o, Joseph Antouri. Menos de 10 anos, menos de 35 kg: 1o, James Nahas; 2o, Charbel Assaad.

1o, James Nahas; 2o, Charbel Assaad. Menos de 10 anos, menos de 40 kg: 1o, Anthony Freifer; 2o, Tony Hajj.

1o, Anthony Freifer; 2o, Tony Hajj. Menos de 12 anos, menos de 45 kg: 1o, Anthony Zgheib; 2o, Salim Hajj.

1o, Anthony Zgheib; 2o, Salim Hajj. Menos de 12 anos, menos de 70 kg: 1o, Charbel Younes; 2o, Youssef Najjarine.

1o, Charbel Younes; 2o, Youssef Najjarine. Menos de 14 anos, menos de 50 kg: 1o, Antonios Chaaya; 2o, Charbel Kharrat.

1o, Antonios Chaaya; 2o, Charbel Kharrat. Menos de 14 anos, menos de 65 kg: 1o, Charbel Bou Serhal; 2o, Joe Hamouche.

1o, Charbel Bou Serhal; 2o, Joe Hamouche. Menos de 14 anos, menos de 80 kg: 1o, Fadi Hajj Hassan; 2o, Hussein Ballout.

1o, Fadi Hajj Hassan; 2o, Hussein Ballout. Menos de 16 anos, menos de 50 kg: 1o, Alain Hammoud; 2o, Georges Eid.

1o, Alain Hammoud; 2o, Georges Eid. Menos de 18 anos, menos de 80 kg:1o, Georges Madi; 2o, Christopher Hajjar.

As três categorias de mulheres

Menos de 10 anos, menos de 30 kg: 1o, Kay Madi; 2o, Nay Bou Serhal.

1o, Kay Madi; 2o, Nay Bou Serhal. Menos de 10 anos, menos de 35 kg: 1a, Leah Abu Gharib; 2a, Sila Ballout.

1a, Leah Abu Gharib; 2a, Sila Ballout. Menos de 12 anos, menos de 55 kg:1a, Rainha Raffoul Khoury; 2a, Lynn Ayoub.

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