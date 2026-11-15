Artes Marciais: treze títulos no Mont La Salle

A comissão técnica para a arte dos braços brancos organizou o campeonato do Líbano 2026 no Club Mont La Salle. Presidida por Wissam Bou Serhal, esta comissão está ligada à Federação Libanesa de Karatê, sob a supervisão da qual a competição ocorreu.
A lista divulgada em 15 de novembro apresenta treze categorias, por idade e peso: dez para meninos e três para meninas. Dá os dois primeiros lugares de cada um.
Artes Marciais: Resultados dos meninos
- Menos de 10 anos, menos de 30 kg:1o, Antonios Younes; 2o, Joseph Antouri.
- Menos de 10 anos, menos de 35 kg:1o, James Nahas; 2o, Charbel Assaad.
- Menos de 10 anos, menos de 40 kg:1o, Anthony Freifer; 2o, Tony Hajj.
- Menos de 12 anos, menos de 45 kg:1o, Anthony Zgheib; 2o, Salim Hajj.
- Menos de 12 anos, menos de 70 kg:1o, Charbel Younes; 2o, Youssef Najjarine.
- Menos de 14 anos, menos de 50 kg:1o, Antonios Chaaya; 2o, Charbel Kharrat.
- Menos de 14 anos, menos de 65 kg:1o, Charbel Bou Serhal; 2o, Joe Hamouche.
- Menos de 14 anos, menos de 80 kg:1o, Fadi Hajj Hassan; 2o, Hussein Ballout.
- Menos de 16 anos, menos de 50 kg:1o, Alain Hammoud; 2o, Georges Eid.
- Menos de 18 anos, menos de 80 kg:1o, Georges Madi; 2o, Christopher Hajjar.
As três categorias de mulheres
- Menos de 10 anos, menos de 30 kg:1o, Kay Madi; 2o, Nay Bou Serhal.
- Menos de 10 anos, menos de 35 kg:1a, Leah Abu Gharib; 2a, Sila Ballout.
- Menos de 12 anos, menos de 55 kg:1a, Rainha Raffoul Khoury; 2a, Lynn Ayoub.
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