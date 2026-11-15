Gaza: Chefe da Brigada Rafa morto

O Hamas e o exército israelita confirmam a morte de Samir Abu Younis, comandante da Brigada Rafa, num ataque no sul de Gaza. As brigadas al-Qassam definiram o ataque no sábado à noite, 14 de novembro. Segundo Israel, ele tinha tomado a liderança da brigada cerca de dois meses antes, após a morte de Nael Abu Obeid. O equilíbrio total da greve continua a ser determinado. Os anúncios militares e os elementos biográficos do Hamas permanecem atribuídos aos seus autores.

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Samir Abu Younis, comandante da Brigada Rafa do Hamas, foi morto num ataque israelita no sul de Gaza. As brigadas de Al-Qassam anunciaram sua morte no domingo, 15 de novembro de 2026, colocando o ataque no sábado à noite. O exército israelense e Shin Bet então confirmaram que eles tinham o alvo. Ele tinha comandado esta brigada por cerca de dois meses, de acordo com seu depoimento.

Comandante da Brigada Rafa morto

Os anúncios de ambos os lados concordam sobre a identidade do responsável e sobre sua morte. No entanto, eles não fornecem um momento preciso de greve. As brigadas al-Qassam, ala armada do Hamas, definiram o ataque na noite de 14 de novembro. O comunicado israelense refere-se a uma operação noturna no sul do enclave.

Segundo fontes médicas e locais citadas pelas agências de notícias, a greve atingiu a área al-Mawasi a oeste de Khan Yunes. Também são relatadas pessoas feridas. Os detalhes disponíveis não permitem uma avaliação completa e independente do ataque. A função do comandante de Rafa não significa, portanto, que a greve ocorreu naquela cidade.

O nome completo dado pelo exército israelense é Samir Mahmoud Hassan Abu Younis. O Hamas também o apresenta como membro do Conselho Militar Geral de suas brigadas. Esta confirmação distingue o seu caso do de um funcionário apenas anunciado como alvo, cujo destino permaneceria desconhecido.

Uma sucessão rápida à frente da brigada

De acordo com o exército israelense, Abu Younis sucedeu Nael Abu Obeid, que foi morto em 15 de setembro. Foi comandante adjunto da Brigada Rafa e chefe do Batalhão Tel al-Sultan. A sua viagem faz assim parte da estrutura local da ala militar do Hamas.

Em seu tributo, o movimento afirma que ele havia se juntado às brigadas al-Qassam em 1991 e que tinha sido detido em Israel. Ele o atribuiu a participar no planejamento e supervisão do ataque de 7 de outubro de 2023. Esses elementos biográficos e de responsabilidade são apresentados como enunciados por sua organização.

O exército israelense o acusou de liderar os preparativos para ataques contra civis e soldados israelenses. Ela também afirma que ele estava trabalhando para reconstruir as capacidades militares da brigada. O comunicado de imprensa não publica documentos para verificar independentemente essas taxas.

Ataques que continuam apesar das tréguas

Israel assegura que tomou precauções para limitar os riscos para os civis, incluindo o uso de munições de precisão e vigilância aérea. Esta declaração não é uma constatação independente sobre os efeitos da greve.

A morte de Abu Younis ocorreu enquanto o cessar-fogo de outubro de 2025 não acabou com os ataques israelenses no enclave. Ele segue a greve na quinta-feira 12 de novembro contra Nasser Hospital em Khan Yunes. Israel então anunciou que estava mirando outro oficial, Mohamed Abu Ismail, como o comandante da Brigada Khan Yunes. Sua morte não havia sido confirmada no material publicado naquela época.

Estas duas operações envolvem funcionários diferentes. A confirmação da morte do comandante de Rafa não revela, portanto, o destino da pessoa responsável pelo ataque em Nasser. Nenhum sucessor de Abu Younis é identificado nos anúncios examinados neste domingo.

Ilustração do arquivo: Jabaliya, 31 de maio de 2024. A fotografia não mostra nem Rafa nem a greve de 14 de novembro de 2026. Foto: Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO. Libnanews roupas sob a mesma licença.

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