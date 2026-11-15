3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Quem manda no Banco do Líbano

Durante 30 anos, apenas um homem liderou o Banco do Líbano. Hoje, a lei de resolução bancária cria um segundo centro de decisão. Quem tem a última palavra em caso de bloqueio?

Ao programa:

Riad Salamé, governador de 1993 a 2023

Karim Souaid, governador desde abril de 2025

O Conselho Central e o Conselho de Resolução Superior

Recurso do Presidente Aoun contra o artigo 3.o

FMI para avaliar qualquer alteração

Assine a LibnaNEWS para seguir este arquivo: libnanews.com

Assista ao vídeo original no YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews