15 novembre 2026
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Quem manda no Banco do Líbano

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Quem manda no Banco do Líbano

Durante 30 anos, apenas um homem liderou o Banco do Líbano. Hoje, a lei de resolução bancária cria um segundo centro de decisão. Quem tem a última palavra em caso de bloqueio?

Ao programa:
Riad Salamé, governador de 1993 a 2023
Karim Souaid, governador desde abril de 2025
O Conselho Central e o Conselho de Resolução Superior
Recurso do Presidente Aoun contra o artigo 3.o
FMI para avaliar qualquer alteração

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