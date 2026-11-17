Charles Hage anunciou a adoção de uma revisão da resolução 159 da ITU para o Líbano. O financiamento e as modalidades continuam a ser especificados.

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O ministro das telecomunicações Charles Hage anunciou terça-feira, 17 de novembro, desde Doha, a adoção de uma revisão da Resolução 159 da União Internacional de Telecomunicações (ITU) para apoiar a reconstrução e modernização das redes libanesas. Este anúncio marca um avanço diplomático; No entanto, não é acompanhado por qualquer quantidade de financiamento ou cronograma de trabalho.

Na sua mensagem em X,retomado pela Agência Nacional de InformaçãoO ministro agradeceu à Arábia Saudita, ao Egito e aos Estados Unidos pelo seu apoio, bem como ao Qatar pelo seu acolhimento. Coloca esta decisão no trabalho da Conferência Plenipotenciária ITU, PP-26.

Uma proposta de reconstrução

A Autoridade Reguladora das Telecomunicações apresentou o11 de novembro conteúdo da proposta libanesadepois aceite para exame. Ela lembrou que a resolução, adotada em 2006, não tinha sido atualizada desde 2014. A revisão responde aos danos sofridos pelas redes desde 2024 e à pressão sobre o equipamento das áreas de acolhimento de pessoas deslocadas.

O projecto visava um programa ITU para o Líbano durante o período de 2027 a 30 anos. Envolveu reabilitação de rede, preparação de emergência, fortalecimento regulatório, cibersegurança e habilidades digitais. Prevê igualmente uma actualização da avaliação dos danos, a procura de parceiros e financiamento, bem como um acompanhamento anual dos recursos mobilizados e das necessidades remanescentes.

Não confunda adoção com financiamento disponível

Estes elementos descrevem a proposta tornada pública em 11 de Novembro, e não uma leitura do texto final adoptado. Aregisto das propostas da UITuma revisão do documento 108 sobre a resolução 159. O anúncio ministerial de 17 de Novembro não especifica as alterações introduzidas durante as negociações.

Nesta fase, não é anunciado qualquer contrato de trabalho, desembolso ou re-serviço nos documentos consultados. Para os assinantes, portanto, não é possível deduzir qualquer melhoria imediata no débito, cobertura ou taxas. Os próximos esclarecimentos esperados dizem respeito ao texto final, aos projectos seleccionados e aos recursos efectivamente autorizados.

Ilustração: antena celular, arquivo de fotos Libnanews undated. Não mostra a conferência de Doha ou qualquer projeto relacionado com essa decisão. © Libnanews Archives; fotógrafo individual não informado.

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