Foram recebidas candidaturas em Abu Dhabi desde 16 de Novembro. No Dubai, a abertura é anunciada no final da semana, sem data específica.

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Os residentes libaneses dos Emirados Árabes Unidos podem agora solicitar um passaporte biométrico na Embaixada libanesa em Abu Dhabi. Segurança Geral define o início do recebimento dos pedidos na segunda-feira, 16 de novembro de 2026. Para o Consulado Geral em Dubai, anunciou uma abertura no final dessa semana, sem dar um dia específico.

Abu Dhabi operacional, Dubai ainda anunciou

A distinção é importante para os utilizadores: o comunicado de imprensa confirma uma data de início em Abu Dhabi, mas não permite que a janela do Dubai já seja considerada aberta. Um anúncio geral sobre a implantação de equipamentos no exterior não substitui a confirmação local da recepção de pedidos.

O Conselho Geral de Segurança apresenta esta prorrogação como um passo no seu plano progressivo de implantação das missões diplomáticas libanesas. O objectivo anunciado é reduzir as viagens e as formalidades impostas aos expatriados, permitindo-lhes cumprir mais formalidades no seu país de residência.

O que o anúncio não especifica

O comunicado de imprensa não especifica os documentos a fornecer, as taxas ou os prazos de emissão. Também não especifica se a recepção é apenas por nomeação ou que situações individuais são elegíveis. A abertura de um serviço de depósito não significa, portanto, que o passaporte seja emitido no local ou devolvido imediatamente.

Antes da viagem, os requerentes devem obter a confirmação da elegibilidade, do processo de nomeação e da lista dos documentos comprovativos do posto diplomático em causa. Para Dubai, o primeiro cheque continua a ser a data efetiva do comissionamento. Os procedimentos publicados para outros consulados não devem ser automaticamente transpostos para os Emirados.

Progressiva extensão consular

Esta abertura faz parte de uma expansão dos serviços biométricos no exterior, também mencionada pelo Ministério do Interior em relação a vários cargos diplomáticos. Para os moradores dos Emirados, a novidade concreta é a possibilidade anunciada de arquivar o pedido em Abu Dhabi desde 16 de novembro. O próximo passo verificável será o início efetivo da recepção em Dubai, seguido da publicação das modalidades práticas para os dois posts.

Ilustração: passaportes libaneses, arquivos fotográficos Libnanews. Data do disparo não estabelecida; Não é a nova janela em Abu Dhabi. © Archives Libnanews.

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