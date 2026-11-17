O Banco do Líbano, em seu relatório anual de 2025, distingue entre receita em dólares de seus ativos e recuperações em dólares bancários. Entre outras coisas, menciona $19.15 milhões em custos de dividendos para a Middle East Airlines mais de dois anos e $195.600 em renda de aluguel em 2025. Estes montantes não constituem um único rendimento anual e não medem o valor dos seus activos. As receitas dos activos da BDL respondem a uma questão mais específica do que o seu preço de venda. Um edifício pode gerar renda; um juro pode pagar um dividendo; um crédito pode ser recuperado. O relatório anual, incluído no catálogo de Novembro de 2026, distingue estas operações. Sua natureza, período e disponibilidade devem ser mantidos para entender o que eles realmente trazem.

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O Banco do Líbano, em seu relatório anual de 2025, distingue entre receita em dólares de seus ativos e recuperações em dólares bancários. Entre outras coisas, menciona $19.15 milhões em custos de dividendos para a Middle East Airlines mais de dois anos e $195.600 em renda de aluguel em 2025. Estes montantes não constituem um único rendimento anual e não medem o valor dos seus activos.

As receitas dos activos da BDL respondem a uma questão mais específica do que o seu preço de venda. Um edifício pode gerar renda; um juro pode pagar um dividendo; um crédito pode ser recuperado. O relatório anual, incluído no catálogo de Novembro de 2026, distingue estas operações. Sua natureza, período e disponibilidade devem ser mantidos para entender o que eles realmente trazem.

Rendimentos de ativos da BDL: dividendos MEA cobrem dois anos

O documento mostra a coleção de $109.151.898 em custos de dividendos da Middle East Airlines durante um período de dois anos. Não dá uma repartição anual deste total nesta passagem. Apresentando-o como renda em 2025 sozinho poderia potencialmente dobrar a taxa sugerida ao leitor.

Dividir este montante por dois daria uma média aritmética, não o pagamento real recebido todos os anos. A distribuição pode ser irregular. Sem um calendário pormenorizado, não é possível deduzir uma receita anual recorrente ou alargar este montante ao mesmo montante numa previsão para 2026 ou 2027.

BDL menciona separadamente $715.000 em custos de dividendos da Companhia Árabe de Investimento, ou TAIC. O relatório também indica uma reavaliação de suas participações em dólares frescos. Uma reavaliação e um dividendo não são duas formas equivalentes de receita: a primeira muda uma estimativa de valor, a segunda corresponde a uma distribuição.

As rendas não dão o valor dos edifícios

O portfólio imobiliário alugado gerou $195.600 frescos em 2025. Este montante é para imóveis de aluguer. Não deve ser apresentado como o retorno de todos os edifícios do banco central, alguns dos quais podem ter outras utilizações.

O relatório acrescenta que todos os ativos imobiliários foram reavaliados em dólares novos, mas essa reavaliação ainda não foi registrada em livros. Não fornece um total para calcular um retorno consolidado aqui. Também não fornece os custos necessários para converter as rendas recebidas em renda líquida de aluguel.

Um desempenho requer um numerador e um denominador comparáveis. Dividir as rendas de algumas propriedades alugadas pelo valor de todo o patrimônio iria misturar dois perímetros. Dividir receitas brutas por um valor antigo produziria outro viés. Os dados disponíveis são utilizados para medir um fluxo de caixa identificado, não para estabelecer um preço de venda.

As distribuições de fundos nem todos têm a mesma liquidez

O acompanhamento dos investimentos relacionados com a Circular 331 fornece vários montantes adicionais. BDL afirma que recebeu $164.934 em taxas de Berytech Fund II e $54.803.08 em taxas de Salto Investimentos I. Menciona também o banco de $3 milhões do Fundo Azure e $841.773 do Fundo Fenício I.

Operação apresentada no relatório 2025 Montante Qualificação retida Dividendos MEA $109,151,898 Dólares frescos, mais de dois anos Dividendos de TAIC $715.000 Dólar fresco Rendimentos de imóveis arrendados $195.600 Dólares frescos, 2025 Distribuição do Fundo Berytech II $164.934 Dólar fresco Distribuição dos Investimentos Saltos I $54.803.08 Dólar fresco Distribuição do Fundo Azure $3.000.000 Dólares bancários, « lollars » Distribuição do Fundo Fenício I $841.773 Dólares bancários, « lollars »

Este quadro não propõe voluntariamente qualquer total geral. Ela justapõe as operações descritas com suas características. Adicionar dólares frescos e « lollars » como se tivessem a mesma disponibilidade apagaria a distinção feita pelo documento. Não se prevê qualquer corte de cabelo uniforme para os converter numa quantidade líquida comparável.

Também não se deve tratar automaticamente uma distribuição de fundos como lucro. Dependendo da sua natureza, pode incluir uma devolução de capital. A aprovação do relatório não especifica esta repartição. Por conseguinte, os montantes recebidos não são suficientes para calcular a rendibilidade dos investimentos iniciais.

Recuperação bancária não é um dividendo

Em outra seção, BDL menciona $415.107 dólares bancários recolhidos do Byblos Bank. Liga-os à recuperação da dívida do Banque Pharaoh & Chiha, como parte das facilidades de crédito ligadas aos mecanismos de fusão e de reforma bancária. Este montante equivale a um reembolso da dívida, não a uma renda ou dividendos.

Essas distinções tornam impossível confundir três questões: quanto a BDL possui, quanto coleta, e quanto dessas receitas constituem renda. Evitam também transformar as receitas identificadas em envelopes já afectados ao reembolso dos depositantes. O relatório não decide tal designação.

Para os fundos e empresas vinculados à Circular 331, o banco central afirma finalmente que não concedeu nenhuma nova aprovação em 2025, como em 2024. Por conseguinte, as distribuições documentam o acompanhamento dos investimentos existentes. Uma avaliação do seu desempenho exigiria ainda capital, potenciais perdas, custos e datas exactas dos pagamentos.

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