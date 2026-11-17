A terceira edição do festival BFL x Pro.Sec terá lugar de sexta-feira 20 a segunda-feira 23 novembro 2026 no Cité sportif Camille-Chamoun em Beirute. Organizado pela Beirute Fighters League em parceria com o Pro.Sec, o evento reunirá competições Muay-Thai e Jujitsu sob a supervisão das federações libanesas de ambas as disciplinas.
De acordo com o programa comunicado pelos organizadores, a cerimônia de abertura está marcada para sexta-feira 20 de novembro às 19h, antes da noite de combate Muay-Thai. Atletas do Líbano, Síria, Palestina e Jordânia são anunciados para esta primeira noite, que será realizada em três anéis.
Um título WMC em jogo entre os 63,5 kg
A luta principal será entre os dois libaneses Omar Serraj e Vasken Ayendjian. Os organizadores anunciam um confronto para um título do Conselho Mundial Muaythai (WMC) na categoria 63,5 kg. A apresentação da noite na bilheteria Ihjoz afirma que dois títulos nacionais WMC serão jogados durante o evento.
Antes desta noite, uma apresentação cara a cara dos lutadores está agendada quinta-feira, 19 de novembro às 18:00, na sede do Pro.Sec em Hazmieh. Vai reunir atletas, organizadores e a mídia.
Jujitsu no sábado, Muay-Thai no domingo e segunda-feira
O festival continuará sábado 21 de novembro com a Copa do Líbano de Jujitsu. Domingo, 22 de novembro, as competições Muay-Tai serão dedicadas às categorias etárias de 4 a 13 anos, com início às reuniões anunciadas às 10h.
O último dia, segunda-feira, 23 de novembro, será reservado para participantes Muay-Tai com 14 anos ou mais. O programa distingue assim a noite de abertura dos próximos três dias, que acolherão outras categorias de concorrentes.
Bilhetes e acesso
Para sexta-feira à noite, o comunicado de imprensa anuncia três categorias de US$ 10, 20 e 30 ingressos. A reserva é oferecida nopágina oficial do evento em Ihjoz. A entrada será gratuita no sábado 21, domingo 22 e segunda-feira 23 de novembro, de acordo com os organizadores.
Na prática:BFL x Pro.Sec, 20-23 de novembro de 2026, Cité sportif Camille-Chamoun, Beirute. Cerimónia de abertura sexta-feira às 19h. Os calendários indicados são os do Líbano.
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