Health Canada adverte que alguns detectores de radão vendidos online podem exibir medições incorretas. Seu aviso de 16 de novembro se referiu a vários lembretes anteriores e convidou o dispositivo a ser verificado. Para habitação, o guia canadense recomenda um mínimo de 91 dias. Uma concentração superior a 200 becquerels por metro cúbico requer trabalho corretivo no ano, mais rápido quando os níveis são elevados. O alerta diz respeito à fiabilidade das medições, e não a todos os dispositivos electrónicos.

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Saúde Canadá adverte contra detectores de radão online cujas medições podem estar incorretas. Num parecer de 16 de Novembro de 2026, a autoridade sanitária convidou as famílias a verificarem os aparelhos utilizados. Um valor falsamente baixo pode permitir que a exposição prolongada passe; um valor demasiado elevado pode causar preocupação indevida.

Dispositivos de medição de radão já recolhidos

O aviso contém vários avisos e lembretes anteriores. Não significa que todos os sensores electrónicos estejam defeituosos. Health Canada recomenda selecionar um dispositivo que passou no teste de desempenho do Programa Nacional de Competência Radon no Canadá.

Os proprietários de um modelo recordado devem parar de usar e cumprir as diretrizes municipais de resíduos eletrônicos. O alerta vem durante o mês de consciência de radão canadense.

Uma medição durante pelo menos 91 dias

Guia de saúde Canadá recomenda um mínimo de 91 dias. A leitura única ou alguns dias de testes não é suficiente para estimar a exposição média de uma habitação. O resultado depende, em particular, da duração e das condições de medição.

O guia distingue assim uma concentração instantânea de uma média calculada durante um longo período. Essa diferença é importante para a interpretação de dispositivos eletrônicos que exibem múltiplos valores. Uma figura na tela por si só não substitui um protocolo de medição adequado.

Uma medição demasiado curta deve conduzir à repetição do ensaio em condições que permitam uma avaliação representativa. As recomendações dizem respeito à habitação medida: não permitem que o nível de outra casa seja deduzido do da vizinhança.

O Limiar Canadense e o Trabalho Corretivo

A diretriz canadense estabelece um nível de referência de 200 becquerels por metro cúbico. Esta unidade expressa a concentração de radioactividade no ar. Quando a medida excede esse nível, Health Canada recomenda o trabalho corretivo no ano. Quanto maior a concentração, mais rápida a intervenção.

O objectivo não é parar automaticamente a 200 becquerels por metro cúbico. As medidas correctivas devem reduzir a exposição tanto quanto razoavelmente possível. A escolha do trabalho depende do edifício e do nível medido; a diretriz não impõe uma solução idêntica para todas as habitações.

Health Canada recomenda o uso de um profissional certificado para reduzir as concentrações. O primeiro desafio permanece para ter um resultado confiável, obtido com um dispositivo adequado e tempo de medição suficiente.

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