A WWE anunciou a morte de Jermaine Haley, conhecida nos anéis como Bronson Reed, aos 38 anos. O lutador australiano ganhou o título NXT norte-americano em 2021 e a Batalha Real em homenagem a André le Géant em 2024, após uma visita ao Japão.

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A WWE anunciou a morte de Jermaine Haley, conhecida nos anéis como Bronson Reed, aos 38 anos. O lutador australiano ganhou o título NXT norte-americano em 2021 e a Batalha Real em homenagem a André le Géant em 2024, após uma visita ao Japão.

Jermaine Haley, o lutador australiano conhecido pelos espectadores da WWE como Bronson Reed, morreu na sexta-feira 27 de novembro com 38 anos. A WWE anunciou sua morte e atribuiu-a a complicações médicas, sem especificar a natureza dela. Não deu lugar nem tempo.

Primeiro título do NXT contra Johnny Gargano

Originalmente da Austrália do Sul, Reed entrou para a WWE em 2019 depois de lutar em vários circuitos. Ele se tornou conhecido pela NXT, uma filial da WWE com seus próprios shows e campeonatos. Em 18 de maio de 2021, ele venceu Johnny Gargano em um jogo de gaiola para ganhar o título norte-americano. Ele permaneceu no cinturão até 29 de junho, quando derrotou Isaías « Swerve » Scott.

No Japão, vitória sobre Kazuchika Okada

Em 2022, sob o nome de Jonas, ele jogou o G1 Clímax do New Japan Pro-Wrestling. Em Osaka, ele venceu Kazuchika Okada no torneio. Esta vitória não foi uma conquista de título: levou a federação japonesa a marcar uma nova luta entre os dois homens em sua reunião em outubro.

O retorno à WWE e a vitória de 5 de abril de 2024

Voltando para a WWE sob o nome de Bronson Reed, ele venceu a Batalha Real em 5 de abril de 2024 em homenagem a André le Géant, durante oSmackDownSua captura final, o « Tsunami », foi um dos sinais distintivos de seu caráter. Em maio de 2025, ele retornou para a tela durante oMain Event de sábado à noite, em uma aliança que o colocou ao lado de Seth Rollins, Bron Breakker e Paul Heyman.

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