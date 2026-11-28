A Ucrânia enviou aos seus parceiros uma proposta de trégua no Mar Negro para garantir as suas exportações agrícolas. O ministro Andri Sybiha diz que está esperando uma resposta de Moscou e diz que a Rússia quer incluir petróleo. O texto não foi tornado público e nenhum acordo foi anunciado.

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A Ucrânia enviou aos seus parceiros uma proposta de trégua no Mar Negro para garantir as suas exportações agrícolas. O ministro Andri Sybiha diz que está esperando uma resposta de Moscou e diz que a Rússia quer incluir petróleo. O texto não foi tornado público e nenhum acordo foi anunciado.

A Ucrânia quer uma trégua no Mar Negro para proteger as exportações dos seus portos. Seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Andri Sybiha, disse a Kiev sexta-feira, 27 de novembro, que seu governo tinha enviado suas propostas para parceiros estrangeiros. Ele anunciou isso na conferência internacional sobre segurança alimentar « Comida da Ucrânia ». Ele não fixou uma data para a resposta russa.

Kyiv apresenta a proposta como um meio de restaurar a liberdade de navegação e permitir a exportação de produtos agrícolas. Sybiha agradeceu à Turquia, ao Egito e à Índia pelo seu papel na des-escala e nos esforços de mediação. Ele não explicou o que cada um desses países seria chamado a fazer se a proposta resultasse em um acordo.

Óleo no centro do desacordo

O perímetro da trégua é o primeiro ponto de atrito. Segundo Sybiha, Moscou está pedindo para incluir petróleo nas discussões. O Ministro ucraniano considera que tal medida pode ser objecto de uma trégua energética mais ampla, desde que abranja todas as infra-estruturas e actividades energéticas em causa. Para o Mar Negro, defende um acordo centrado nos produtos agrícolas.

Este pedido russo é relatado pelo ministro ucraniano, não por um texto comum. Kyiv não publicou a proposta em detalhes, e o Kremlin não anunciou sua aceitação. Por conseguinte, não está estabelecido que navios e cargas seriam cobertos, quais portos seriam incluídos no regime ou quem encontraria as violações. O anúncio não altera apenas as condições de navegação.

O que as 2022 medidas precedentes

A Turquia e as Nações Unidas já haviam negociado uma passagem para navios mercantes em 2022. Assinada em Istambul em 22 de julho, a Iniciativa Grãos do Mar Negro permitiu exportações de três portos ucranianos. Um centro de coordenação em Istambul seguiu os movimentos e organizou as inspeções. As Nações Unidas registaram 32,8 milhões de toneladas de cereais e outros géneros alimentícios exportados ao abrigo deste regime, antes do seu termo em 17 de Julho de 2023, quando a Rússia se recusou a prorrogá-lo.

Este precedente dá uma ordem de grandeza, mas não o uso da proposta atual. Os mecanismos de controlo, os compromissos em matéria de segurança e os portos em causa deverão ser definidos em qualquer novo acordo. Uma interrupção dos ataques reduziria um dos principais riscos para as naves. Não restauraria instantaneamente a capacidade portuária ou rotações de porta.

Oportunidades para os produtores e uma questão para os importadores

Na mesma cimeira, o Presidente Volodymyr Zelensky defendeu a manutenção das ligações terrestres e fluviais com a União Europeia. Estas rotas, estabelecidas pela Ucrânia, União Europeia e Moldávia em 2022, utilizam vias férreas, rodoviárias e navegáveis interiores. Eles fornecem aos exportadores oportunidades adicionais quando o transporte é interrompido. Uma trégua no Mar Negro resolveria um problema separado: a segurança da carga dos portos ucranianos.

A Presidência ucraniana apresentou igualmente a revisão do programa de ajuda alimentar da Ucrânia. Anuncia mais de 343 mil toneladas de alimentos comprados para 20 países em quatro anos, com compras e entregas organizadas pelo Programa Alimentar Mundial. Este número mede a aquisição de um programa humanitário. Não representa todas as exportações agrícolas ucranianas, nem representa um compromisso sobre os volumes que passariam sob uma possível trégua.

Para os importadores do Norte de África, do Médio Oriente e de outras regiões às quais o Kiev vende cereais ou óleo de girassol, a questão imediata é a regularidade das entregas. Nenhuma data de recuperação, nenhum volume adicional e nenhum itinerário protegido emergem do anúncio de sexta-feira. O próximo passo é uma resposta de Moscovo à proposta de Kiev.

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