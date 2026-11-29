No Reino Unido, o governo examina o financiamento da BBC após 2027. Os assinantes da Netflix não devem pagar a taxa se apenas assistirem a programas sob demanda, excluindo a BBC iPlayer.
No Reino Unido, uma casa assistindo apenas séries de TV ou filmes a pedido da Netflix não tem que pagar os 180 livros anuais da licença de televisão. No entanto, se ele usa a mesma assinatura para assistir a um programa ao vivo, a licença é necessária. É esta diferença entre directo e vídeo sob demanda que Londres poderia rever sob a próxima carta da BBC. Nenhuma nova taxa sobre os assinantes da Netflix foi anunciada pelo governo.
Direta e diferida não obedecem às mesmas regras
A regra britânica diz respeito à utilização, não à posse de uma televisão ou ao nome da plataforma. Cobre a televisão observada ou gravada durante a sua transmissão, por antena, cabo ou Internet. Para uma casa que não tem TV, ver o mesmo diretamente em um computador não muda nada. Por outro lado, os catálogos a pedido da Netflix e da Disney+ não exigem licença sozinho. A exceção é o serviço BBC iPlayer: a licença é obrigatória, incluindo para programas de catch-up.
Por que o financiamento da BBC é rebaixado
O National Audit Office, agência de controle de despesas públicas do Reino Unido, é 26% menor em termos reais entre 2016-17 e 2025-2026, ou £ 1,3 bilhão. A diminuição deve-se a uma série de factores: a diminuição do número de licenças pagas, o congelamento pautal durante dois exercícios fiscais e a reforma da isenção de 75 anos. Em 2025–26, a taxa ainda era de £3.879 bilhões, ou 91% das receitas do BBC Public Service Group.
Em Outubro, a Comissão Parlamentar para a Cultura e os Meios de Comunicação Social recomendou o alargamento do âmbito da licença para ter em conta a actual utilização. É uma recomendação, nem uma escala nem uma decisão. Na sua resposta de 2 de Novembro a uma petição que se opunha a uma extensão da transmissão, o Ministério da Cultura indicou que estava a examinar várias vias, incluindo um aumento das receitas comerciais e uma reforma das taxas. A petição permanece aberta até 11 de Dezembro.
O que uma prorrogação traria depende da recuperação
Num estudo publicado em 23 de Novembro, a Ampere Analysis estimou que uma licença alargada para a transmissão sob demanda, à taxa actual, poderia aumentar para 1,6 mil milhões de libras por ano em 2032 em comparação com o seu cenário de referência. Este máximo pressupõe que todas as famílias tributáveis pagam. A empresa também testou um preço de 150 libras, com a mesma suposição de recuperação total. Estes dois cálculos medem os efeitos de escolhas diferentes; não constituem os montantes de um projeto governamental.
O Governo britânico tenciona apresentar um Livro Branco até ao final de 2026. A carta atual expira em 31 de dezembro de 2027. Até então, não foram estabelecidas novas tarifas ou listas de serviços a pedido.
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