A União Palestiniana de Professores pediu mobilização em 30 de novembro nas escolas da UNRWA e em ambos os locais de formação profissional. Pediu que os alunos saíssem antes dos dois últimos cursos, sem um anúncio de encerramento pela agência.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A União Palestiniana de Professores pediu mobilização em 30 de novembro nas escolas da UNRWA e em ambos os locais de formação profissional. Pediu que os alunos saíssem antes dos dois últimos cursos, sem um anúncio de encerramento pela agência.

A União Palestiniana de Professores no Líbano anunciou sábado, 28 de novembro, uma mobilização nas escolas da UNRWA e em seus dois locais de formação profissional na segunda-feira, 30 de novembro. A União quer protestar contra as consequências da crise financeira da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, incluindo o risco de abolir postos e reagrupar colonatos.

Uma saída antecipada solicitada, não um encerramento geral

Em sua declaração, o sindicato solicitou que os alunos fossem liberados durante os dois últimos períodos. Os professores planeiam reunir-se no local de trabalho e deixar as escolas. A chamada não define uma hora comum de saída. A Agência não tinha emitido um encerramento geral ou uma alteração de calendário no momento da publicação deste artigo. Para as famílias, o calendário a utilizar continua a ser comunicado pela sua instituição.

Para o ano letivo 2025-2026, a UNRWA relata que 34.541 estudantes estavam matriculados em 60 escolas no Líbano, do primário ao secundário. O seu centro de formação profissional em Siblin oferece também cursos em duas localidades do Norte e Sul do país. Estes dados descrevem a rede escolar da Agência, e não o número de alunos cujos cursos serão efectivamente reduzidos na segunda-feira.

Os sindicatos querem preservar empregos e serviços

O sindicato recusou-se a compensar o défice à custa de seus empregados. Solicita à Agência que mantenha os postos de trabalho e os direitos adquiridos, que se abstenha de reduzir ou fundir os serviços e que procure financiamento sustentável. No entanto, o comunicado de imprensa não lista nenhuma escola prometida para fechar e nem anuncia qualquer exclusão de emprego confirmado até segunda-feira.

Numa declaração separada, igualmente emitida em 28 de Novembro, a Comissão Nacional dos Direitos do Homem no Líbano apelou a um melhor acesso à educação, aos cuidados, ao emprego e à protecção social dos refugiados palestinianos. Solicita que as reformas sejam acompanhadas de responsabilidades e prazos públicos. A Comissão distingue estes direitos dos acordos permanentes no Líbano: o seu exercício, sublinha, não priva os refugiados do seu direito de regresso.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews