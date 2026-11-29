Dez anos após a morte de 71 pessoas no acidente do voo LaMia 2933, o Chapecoense inaugura um memorial e publica memórias familiares.

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O Chapeloense está programado para abrir um memorial no domingo 29 de novembro próximo à entrada norte da Arena Condá, em Chapecó, no sul do Brasil. O clube já abriu na sexta-feira um memorial online onde os parentes das vítimas reuniram fotos e memórias. Há dez anos, o avião que levou a equipe para Medellín para a final da Copa Sul-Americana estava caindo na Colômbia: 71 das 77 pessoas a bordo morreram.

Fotografias confiadas pelas famílias

O site, batizadoPra Sempre Lembrados(« Para sempre em nossas memórias »), reúne imagens e testemunhos de famílias. O clube também apresentou uma exposição de fotografias na Arena Condá, aberta até domingo 29 de novembro no átrio Davi Barella Dávi.

Uma vigília foi marcada sábado à noite no estádio. No domingo, a cerimônia ecumênica deve começar às 17:00, horário de Chapecó, antes da abertura do memorial às 18:30h. Famílias, sobreviventes e representantes religiosos são esperados, de acordo com o programa do clube.

O que a pesquisa colombiana estabeleceu

Avro RJ85 da empresa boliviana LaMia tinha decolado de Santa Cruz para o aeroporto que serve Medellín. Ele caiu em La Unión, departamento de Antioquia, em 28 de novembro de 2016, por volta das 21:58 horas colombianas. No Brasil, o calendário dos tributos foi realizado em 29 de novembro: era 0:58 em Chapecó na época do verão.

Os investigadores colombianos descobriram que o avião tinha falhado combustível antes de poder pousar. Seu relatório também pôs em causa a preparação do voo, que não previa as reservas necessárias, bem como falhas no controle do operador. Jogadores, supervisores, jornalistas e membros da tripulação estavam a bordo.

A ligação entre Chapecó e Medellín

A final de 2016 não foi contestada. A pedido de seu adversário colombiano, Atlético Nacional, a Confederação Sul-Americana de Futebol concedeu o título ao Chapecoense. Os dois clubes organizaram um novo tributo em Medellín em setembro de 2026, quando o décimo aniversário se aproximava. Em Chapecó, perto do estádio onde a equipe joga em casa, o clube agora planeja abrir um lugar permanente de memória.

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