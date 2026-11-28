O governo iemenita continua a trabalhar em Aden. A visita de Tom Fletcher a 26 de Novembro esclarece o papel da cidade na resposta humanitária.

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Enquanto o exército leal ao governo iemenita afirma ter reforçado a defesa de Aden, as instituições do governo reconhecido continuam a trabalhar na cidade. A visita do oficial humanitário das Nações Unidas a um acampamento em Aden, em 26 de novembro, mostra o que a cidade também significa para ajudar os deslocados.

Um capital temporário que permanece activo

Aden tornou-se a sede provisória do governo reconhecido pelas Nações Unidas após a captura de Sanaa pelos Houthis em 2014 e a subsequente separação política. Numa carta dirigida ao Conselho de Segurança em 2 de Novembro, o representante do Iémen indicou que as instituições estatais continuaram a exercer as suas funções nesse país. Ele também relatou ataques ao complexo presidencial e ao aeroporto, que seu governo atribuiu aos Houthis.

Em 24 de novembro, o porta-voz do exército leal ao governo disse que os Houthis avançaram em direção a Aden e que suas forças haviam reinstalado para defender a cidade. Esta afirmação não é suficiente para estabelecer quais localidades mudaram de mãos, nem para confirmar que o avanço é definitivamente interrompido.

Em Aden, a ONU trabalha com autoridades iemenitas

Em 26 de novembro, o oficial humanitário das Nações Unidas, Tom Fletcher, visitou campos de refugiados internos na área de Al-Chaab, em Aden. O Ministro dos Direitos Humanos do Iémen e o Coordenador Residente e Humanitário das Nações Unidas acompanharam-no, de acordo com a agência oficial do governo do Iémen. O objetivo da visita era avaliar as necessidades nos campos.

Em Aden, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde também anunciaram em 19 de novembro a distribuição de 5.000 redes impregnadas em dois campos. O anúncio descreve uma operação na cidade, não um estado de serviço nas províncias vizinhas. A ONU distingue a possibilidade de operar de Aden do acesso às populações das zonas de combate, particularmente na região de Taez.

A sede do governo não diz quem administra todo o Sul

O governo iemenita representa o país para as Nações Unidas. No Sul, os serviços governamentais, as autoridades provinciais e as forças locais não estão sob os mesmos canais de decisão em toda a parte. O Conselho de Transição do Sul, que surgiu do movimento separatista, também pesou as relações de poder em Áden; Este papel não se confunde com a representação diplomática do Iémen.

A visita de 26 de Novembro confirma que os líderes do Iémen e da ONU continuam o seu trabalho em Aden. Não torna possível estender este achado a todo o Sul, nem concluir sobre o controle militar das proximidades da cidade.

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