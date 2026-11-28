De Bourj Hammoud a Annaya, a corrida de 15 de novembro distinguiu quatro vencedores. Encontre os pódios de elite, mestres, mulheres e juniores.

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Nafez Kamaleddine, Georges Iskandar, Ramona Khalifeh e Bechara El Hajj ganharam as quatro categorias da 2026 Road Cycling Independence Cup. A Federação Libanesa de Ciclismo relatou os resultados em 18 de novembro.

No domingo 15 de novembro, por ocasião do 83o aniversário da independência do Líbano, o evento reuniu as categorias de elite, mestres, mulheres e juniores. A partida foi dada às 7 da manhã em Bourj Hammoud pelo presidente da federação, Hrair Satoyan, e o presidente da comissão técnica, Nazaret Habibian.

Uma chegada na subida a Annaya

Os pilotos tomaram a auto-estrada costeira para Jbeil antes de subir para Annaya. As elites e mestres viajaram 47 quilômetros, com uma chegada perto da barragem do exército libanês em Annaya. A rota das mulheres e dos jovens tinha 40 quilómetros de comprimento e foi concluída no meio do edifício.

De acordo com o relato da federação, Georges Iskandar, representante das forças de segurança interna engajadas nos estudos de mestre, desvinculou-se na subida e manteve seu avanço para a linha. Nafez Kamaleddine, vencedor da categoria de elite, chegou atrás dele. Estes dois sucessos correspondem a rankings separados.

Os quatro pódios

Elite: 1. Nafez Kamaleddine, Al Ghazal de Trípoli; 2. Khalil Al Asmar, Homenetmen Beirute; 3. Moustafa Allou, Líbano Clube de Ciclismo.

1. Nafez Kamaleddine, Al Ghazal de Trípoli; 2. Khalil Al Asmar, Homenetmen Beirute; 3. Moustafa Allou, Líbano Clube de Ciclismo. Mestres: 1. Georges Iskandar, equipe de ciclismo das Forças de Segurança Interna; 2. Bassam Dannawi, Al Ghazal de Tripoli; 3. Ali Atwi, Libanian Cycling Club.

1. Georges Iskandar, equipe de ciclismo das Forças de Segurança Interna; 2. Bassam Dannawi, Al Ghazal de Tripoli; 3. Ali Atwi, Libanian Cycling Club. Júnior: 1. Bechara El Hajj, Homenetmen Antelias; 2. Ahmad Mashmoushi, Ascensão e Ascensão; 3. Hadi Kassem, Homenetmen Antelias.

1. Bechara El Hajj, Homenetmen Antelias; 2. Ahmad Mashmoushi, Ascensão e Ascensão; 3. Hadi Kassem, Homenetmen Antelias. Mulheres: 1. Ramona Khalifeh, Libano Ciclismo Clube; 2. Arij Wehbe, Aley Ciclismo Clube; 3. Lynn Daou, Ascensão e Ascensão.

O presidente e os membros do comitê de direção apresentaram os copos aos vencedores. A Federação agradeceu às Forças de Segurança Interna, ao Exército Libanês e à Cruz Vermelha Libanesa por garantirem a rota.

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