O Tajiquistão notificou as Nações Unidas da sua retirada do Estatuto de Roma em 20 de Novembro. Só entrará em vigor em Novembro de 2027. A União Europeia e a Presidência da Assembleia dos Estados Partes responderam na segunda-feira, recordando que a retirada não suprime as obrigações anteriores do país perante o Tribunal.

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O Tajiquistão notificou as Nações Unidas, em 20 de novembro, da sua retirada do Estatuto de Roma, tratado fundador do Tribunal Penal Internacional (TPI). De acordo com o parecer do depositário, esta decisão só entrará em vigor em 20 de novembro de 2027. A União Europeia e a Presidência da Assembleia dos Estados Partes convidaram na segunda-feira, 23 de Novembro, Dushanbe a reconsiderar a sua decisão ou manter o seu compromisso com a instituição.

A notificação não encerra a adesão

O Secretário-Geral das Nações Unidas registou a notificação na sua qualidade de depositário do Tratado. O artigo 127.o estabelece um período de um ano a contar da recepção, salvo se a notificação previr uma data posterior. Por conseguinte, o Tajiquistão continua a ser um partido estatal até que a retirada produza efeitos.

O mesmo artigo afirma que a retirada não elimina as obrigações decorrentes durante a adesão, incluindo as obrigações financeiras já acumuladas. Também não afecta a cooperação devida no âmbito de inquéritos ou processos penais iniciados antes da sua entrada em vigor. O Tribunal de Justiça conserva a possibilidade de examinar as questões já submetidas nessa data.

Bruxelas convida Dushanbe a inverter a sua decisão

Em nome da União Europeia, o Alto Representante solicitou ao Tajiquistão que reconsiderasse a sua decisão. O texto publicado na segunda-feira pelo Conselho da UE cita seis outros países que iniciaram a retirada em 2026: Níger, Burkina Faso, Mali, Chade, Venezuela e Nauru. Estas notificações não significam que já tenham entrado em vigor.

A Presidência da Assembleia dos Estados Partes, que reúne os Estados membros do Estatuto, também lamentou o processo. Convidou Dushanbe a levantar as suas preocupações na Assembleia em vez de deixar o quadro do Tratado.

Um litígio anterior sobre a cooperação com o Tribunal de Justiça

Em março de 2026, no processo relativo à situação na Ucrânia, uma Câmara Pré-Trial do TPI concluiu que o Tajiquistão não tinha cumprido um pedido de detenção e rendição de Vladimir Putin durante a sua visita ao território de Tajique. A Presidência do Tribunal transmitiu esta conclusão à Assembleia em Maio. Nem o aviso de depósito das Nações Unidas nem as declarações emitidas na segunda-feira estabelecem que este litígio motivou a decisão de retirada.

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