Uma avaria nos serviços informáticos pode impedir uma actividade sem direito a compensação total. As condições de novembro de 2026 da Microsoft distinguem um passivo calculado sobre as taxas de serviço de outras perdas. O contrato deve especificar o método de medição, as exclusões e os prazos aplicáveis a cada proposta.

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Uma avaria pode interromper as mensagens, reuniões e faturamento de uma empresa de cada vez. No entanto, o fornecimento de um contrato de computação em nuvem não é calculado sobre esta perda de lucros. Em suas condições de novembro de 2026 para o volume licenciado serviços on-line, a Microsoft distingue os montantes pagos pelo serviço afetado das perdas que a interrupção pode causar ao cliente.

Um activo a nível de serviço, não o volume de negócios perdido

Um acordo de nível de serviço estabelece indicadores, um período de medição e regras que variam consoante o produto. A hora de início e fim de um incidente anunciado publicamente deve ser distinguida da indisponibilidade real para o cliente. No texto da Microsoft, a manutenção planejada e certa indisponibilidade excluída pelo contrato não são incluídas neste cálculo. Uma mensagem de incidente não constitui reconhecimento da elegibilidade para um activo.

Se o pedido for aceite, a taxa do serviço, recurso ou fornecimento em causa é incluída. O texto fixa um limite máximo correspondente às taxas mensais aplicáveis e exclui a perda de receitas e custos operacionais. Apresenta o crédito como o remédio previsto neste contrato para um problema de desempenho ou disponibilidade. Isto não afeta quaisquer direitos derivados de outras disposições ou da lei aplicável a um determinado litígio.

As condições e os prazos variam consoante o contrato

O documento de 17 de Novembro prevê, nas suas condições gerais, a recepção de 60 dias após o incidente da Azure. Para outros serviços abrangidos pelo relatório, indica um prazo no final do período aplicável após o mês do incidente. Este não é um prazo universal; edição aplicável pode depender da data de assinatura ou renovação. Um cliente sob um contrato diferente deve se referir ao seu próprio acordo.

A empresa deve poder documentar o incidente, as horas, os serviços efetivamente afetados e a extensão da interrupção. Estes elementos são utilizados para examinar o activo. Medir uma perda operacional, se esta questão surgir separadamente, é outro cálculo.

O Regulamento Europeu dos Dados aborda, em especial, os obstáculos à mudança de fornecedor. Responde à questão da portabilidade dos serviços, não ao cálculo de ter depois de uma desagregação. Reduzir a dependência de um fornecedor e determinar o que deve por um incidente são duas questões distintas.

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