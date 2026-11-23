Em 22 de novembro, as Nações Unidas confirmaram que as greves haviam danificado suas instalações em Cartum, enquanto os funcionários estavam lá dentro. Ela não deu um balanço para o edifício ou atribuir os ataques. Estas reservas ilustram uma distinção essencial na documentação do conflito sudanês: confirmar um facto, estabelecer as suas consequências e designar uma pessoa responsável são três obras diferentes.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em 22 de novembro, as Nações Unidas confirmaram que as greves haviam danificado suas instalações em Cartum, enquanto os funcionários estavam lá dentro. Ela não deu um balanço para o edifício ou atribuir os ataques. Estas reservas ilustram uma distinção essencial na documentação do conflito sudanês: confirmar um facto, estabelecer as suas consequências e designar uma pessoa responsável são três obras diferentes.

Uma libertação de emergência não é um relatório de investigação

A coordenadora humanitária Denise Brown tornou públicos os elementos disponíveis para seu escritório: um prédio danificado em uma área residencial e colegas dentro no momento das greves. O Conselho recordou que o direito humanitário internacional protege civis e pessoas e bens afectados à ajuda humanitária. O seu comunicado não contém qualquer conclusão quanto à responsabilidade ou natureza deliberada de um ataque a este edifício.

O Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos está a realizar trabalhos de acompanhamento durante meses. Em um estudo separado de junho de 2026 sobre violência sexual relacionada com conflitos, seu escritório no Sudão explicou que havia realizado missões de campo dentro e fora do país, bem como monitoramento remoto. Baseia-se em entrevistas com vítimas, testemunhas e stakeholders. Isso descreve o protocolo deste estudo, não como o dano de 22 de novembro foi encontrado.

Proteger testemunhas pode exigir não publicar tudo

O estudo de Junho dá um exemplo concreto. Se forem documentados menos de dez incidentes, a estância omitirá referências geográficas pormenorizadas e certas referências cruzadas que possam permitir a identificação, incluindo a combinação da localização e do perfil do alegado autor. Um relatório público não reproduz necessariamente todas as informações detidas pela organização. Essa escolha protege aqueles que forneceram informações; não transforma itens inéditos em evidência que o leitor possa verificar.

Outro órgão, a missão internacional independente para o Sudão, explicou em junho de 2024 que havia realizado aproximadamente 80 entrevistas com vítimas e testemunhas, embora ainda não tivesse acesso físico ao país. Em particular, recolheu informações durante as visitas ao Quénia. Este exemplo mostra o que as entrevistas fora do território podem fazer. Não significa que os investigadores possam ver todos os locais ou documentar cada incidente.

Um balanço auditado não é um balanço completo

O relatório semestral apresentado em 17 de Novembro abrangeu Janeiro a Junho de 2026. Durante a apresentação, ACNUDH separadamente forneceu uma contagem estendida até o final de outubro. Ele explicou que os números eram para mortes que ele poderia confirmar e que o equilíbrio real era provavelmente mais pesado. Esses dados não incluem o incidente de 22 de novembro.

Uma declaração deve, portanto, ser lida levando em conta o autor, o período de tempo e o que estabelece. O coordenador aqui relata danos às instalações de emergência; acompanhamento relata vítimas ou violações dentro de um escopo definido. Nenhum destes documentos, por si só, é válido para julgamento sobre a responsabilidade individual.

Arquivo: Nilo em Cartum, janeiro de 2024. A imagem não mostra nem as instalações das Nações Unidas nem os danos de 22 de novembro de 2026. O que é isso.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews