Na Faixa de Gaza, o Conservatório Nacional de Música Edward Said e associações parceiras mantiveram atividades após o deslocamento de seus alunos e equipes. Seu trabalho mostra o que a continuidade do ensino implica quando os cursos não podem mais ser realizados nas mesmas instalações.

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Na Faixa de Gaza, o Conservatório Nacional de Música Edward Said e associações parceiras mantiveram atividades após o deslocamento de seus alunos e equipes. Seu trabalho mostra o que a continuidade do ensino implica quando os cursos não podem mais ser realizados nas mesmas instalações.

Encontrar um lugar para aprender

O Conservatório Edward Said dedica parte de suas publicações às atividades de seu ramo de Gaza. Em 31 de outubro, ele relatou que o ensino de música continuou apesar da guerra. Desde o final de 2023, o seu programa de prática musical atingiu pessoas deslocadas em abrigos, escolas e centros comunitários. O International Music Council, que distinguiu o projeto, também citou atividades organizadas sob tendas. Esta continuidade não significa que as instalações habituais tenham sido reconstruídas ou reabertas.

As parcerias evoluíram ao longo do tempo. A Fundação Delia Arts explicou que em janeiro de 2024 abriu um espaço para artistas em Rafah com o conservatório e a associação Al Kamanjati. Ela então descreve um mecanismo que mobiliza artistas locais para oferecer atividades musicais e educacionais. O primeiro lugar e seus projetos sucessores não são intercambiáveis: a narrativa de sua criação não é suficiente para confirmar que eles estão agora operando no mesmo lugar.

Um curso não é um concerto

Parte do trabalho envolve funções simples: ter um instrumento, encontrar um lugar onde vários alunos possam ouvir e praticar, e depois manter contato com eles quando as famílias têm que sair. Por conseguinte, os programas citados pelo conservatório e pelos seus parceiros não se limitam a concertos públicos. Eles também incluem aprendizagem, atividades coletivas e oportunidades de jogar juntos. Sem informações mais precisas, não é possível estabelecer horários ou uma lista de locais onde os cursos estariam abertos para inscrição.

O Conselho Internacional de Música relatou quase 40.000 pessoas afetadas desde o início de seu programa, em grande parte crianças e jovens. O número inclui Gaza, Cisjordânia e atividades para famílias em Gaza deslocadas no Cairo. Eles não são nem uma população estudantil atualmente matriculada em Gaza nem o número de pessoas que frequentam cursos regulares.

Preservar o aprendizado sem efeito terapêutico promissor

A Unesco identifica as atividades artísticas e culturais no seu apoio à retomada da educação em Gaza. Além da música, seu balanço abrange narrativa, artes visuais, dança e patrimônio. Descreve um campo de acção mais vasto do que o do conservatório e não deve ser acrescentado a este último.

Várias associações apresentam essas oficinas como momentos de descanso e expressão. Isto fornece informações sobre a finalidade do programa, não o seu efeito clínico. Para os professores, a questão verificável é outra: permitir que os alunos continuem uma prática após uma viagem, mesmo quando o instrumento, o local e o grupo não são mais os mesmos.

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