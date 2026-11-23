Os Huthies de Sana’a relataram 17 funcionários mortos e 11 feridos após greves na segunda-feira, 23 de novembro, no governo iemenita de Hodeida. O Ministério das Telecomunicações dessas autoridades atribui as greves à Arábia Saudita. O balanço continua provisório.
A investigação continua
O ministério coloca as greves ao amanhecer. Afirma que tocaram em edifícios de uma empresa pública de telecomunicações, incluindo instalações utilizadas pelo seu pessoal. O governador de Hodeida Abdallah Atifi também relatou 17 mortes durante uma visita na segunda-feira. Ele indicou que as equipes estavam continuando suas pesquisas sob os escombros.
Vários relatórios provisórios foram divulgados durante todo o dia. O número de 11 feridos foi relatado pelo Ministério das Telecomunicações. Não foi possível efectuar qualquer avaliação independente. Pesquisas em comunicados de imprensa públicos sauditas não revelaram uma resposta a este episódio.
Cortes comunicados pelo Ministério
O Ministério também relatou interrupções em telecomunicações e acesso à Internet em vários distritos da governadoria. Ele não deu um horário de recuperação. A extensão e duração dos cortes não foram verificadas de forma independente.
Hodeida, no Mar Vermelho, é controlado pelos Houthis, que é combatido por uma coligação liderada pela Arábia Saudita e que apoia o governo internacionalmente reconhecido iemenita. Em 20 de novembro, a coligação havia pedido a civis para deixar o porto de Hodeida. Este aviso foi direcionado para o porto e não confirma a atribuição das greves relatadas na segunda-feira.
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