Chiang Wan-an foi reeleito prefeito de Taipei. O Kuomintang venceu 11 dos 22 municípios e condados, em comparação com 10 para o partido do presidente Lai Ching-te.

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O Kuomintang (KMT), o principal partido da oposição em Taiwan, manteve a prefeitura de Taipei nas eleições locais em 28 de novembro. No entanto, o Partido Democrata Progressista (PPD) do Presidente Lai Ching-te duplicou o número de cidades e condados que ele dirige. A contagem dá 11 executivos locais para o KMT, 10 para o DPP e um para um candidato independente.

Em Taipei, Chiang Wan-an ganhou um segundo mandato com 53,72 por cento dos votos válidos, em comparação com 45,69 por cento em Puma Shen, o candidato DPP. O prefeito cessante obteve 781.312 votos, 116.726 mais do que seu principal oponente. A participação foi de 72,14 por cento. Seu partido, no entanto, não tinha uma única maioria no conselho municipal: ele tinha 28 assentos de 61, em comparação com 23 para o DPP.

KMT mantém norte, DPP leva Taichung de volta

KMT também preserva New Taipei. Li Sichuan está à frente de Su Chiao-hui, do DPP, por 64.925 votos, de acordo com a declaração da comissão eleitoral municipal. O partido também mantém Taoyuan, onde Chang San-cheng recebe 55,68 por cento. Em Taichung, por outro lado, Ho Hsin-chun assumiu a prefeitura para o DPP com 50,68% dos votos, em comparação com 48,39% para Johnny Chiang.

Em Yunlin County, a contagem dá apenas 173 votos de antecedência para Liu Chien-kuo do DPP em Chang Chia-chun do KMT. Neste condado, uma variação de algumas centenas de votos é suficiente para balançar um dos 22 executivos. O balanço das partes deve, portanto, ser lido com as margens locais: o KMT aumentou de 14 para 11 executivos desde 2022, enquanto o DPP aumentou de 5 para 10.

Uma votação local e um referendo nacional separado

A eleição renova prefeitos, chefes de condado e assembleias locais, não a presidência ou o Parlamento. A reeleição do prefeito da capital deu ao KMT um ponto de apoio antes de 2028, enquanto os ganhos do DPP expandiram seu estabelecimento municipal. Estes resultados, por si só, não dizem como os eleitores irão arbitrar nas eleições presidenciais sobre as relações com Pequim.

No mesmo dia, os eleitores votaram separadamente sobre o uso da energia nuclear e o abandono da política de deixar o átomo. O « sim » ultrapassou o limiar legal de um quarto dos registantes com base em resultados provisórios. A questão apresentada pela Comissão Central Eleitoral não designou um gabinete central específico nem uma data de início. Por conseguinte, um resultado favorável não devolve sozinho um reactor ao serviço.

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