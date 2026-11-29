O boletim de saúde de 26 de novembro relatou um impacto moderado nos hospitais ingleses. Na rede seguinte, a taxa semanal de internações por influenza aumentou de 5,03 para 8,98 por 100.000 habitantes.

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O boletim de saúde de 26 de novembro relatou um impacto moderado nos hospitais ingleses. Na rede seguinte, a taxa semanal de internações por influenza aumentou de 5,03 para 8,98 por 100.000 habitantes.

De 16 a 22 de novembro de 2026, 55 grupos hospitalares do NHS na Inglaterra relataram 2.155 novas internações de influenza, de acordo com o UKHSA Health Security Agency Newsletter publicado em 26 de novembro. Em comparação com a população atendida pelas instituições participantes, a taxa passou de 5,03 para 8,98 internações por 100.000 habitantes em uma semana, um aumento de aproximadamente 79%. A Agência classifica este nível na sua zona de impacto moderada.

Mais de 85 anos são os mais hospitalizados

Para pessoas com 85 anos ou mais, a taxa foi de 53,07 internações por 100.000. As passagens de emergência para sintomas gripais também aumentaram e excederam o nível esperado para a temporada de acordo com a vigilância da Agência. Esta medida baseia-se em sintomas de emergência; Não corresponde a uma contagem de diagnósticos confirmados.

O monitoramento de unidades de cuidados intensivos e de vigilância aprimorada utiliza um perímetro separado. Dos 95 grupos hospitalares, 119 foram admitidos nesses serviços. Sua taxa passou de 0,16 para 0,28 por 100.000 habitantes, também na zona de impacto moderado. Estas 119 admissões não devem ser acrescentadas a 2.155: os dois indicadores não abrangem o mesmo conjunto de instituições.

O que os números comparam

Para o inverno de 2026-2027, Inglaterra estendeu em uma base experimental o monitoramento das internações por influenza além da antiga rede de estabelecimentos sentinelas. O esquema abrange todos os grupos de cuidados agudos, mas o número publicado para esta semana é baseado em 55 deles e pode ser revisto. Mede a pressão nesta rede, não o número total de pacientes no Reino Unido. No mesmo relatório, a agência ainda classifica a atividade hospitalar relacionada ao Covid-19 em nível baixo na Inglaterra, apesar de um aumento da taxa semanal de 2,29 para 2,96 por 100.000 habitantes.

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