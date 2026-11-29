A OMS estima que 72 mil mortes de sarampo em 2025, a mais baixa desde 2000. Mais de 29 milhões de crianças permanecem subvacinadas.

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A Organização Mundial de Saúde estima que o sarampo causou 72.000 mortes em 2025, sendo o mais baixo desde 2000. No entanto, 59 países sofreram surtos em grande escala ou altamente disruptivos, e mais de 29 milhões de crianças não receberam doses ou receberam as duas doses recomendadas.

O relatório global da OMS publicado em 27 de novembro mostra uma diminuição de 91% nos óbitos em relação a 2000. A imunização teria evitado mais de 60 milhões de mortes em 25 anos, segundo as estimativas da organização. No entanto, calculava – se que em 2025 havia quase 10 milhões de pessoas infectadas. Estes números globais são estimativas, não uma contagem de casos laboratoriais confirmados.

A barra é medida entre as duas doses

Em 2025, 84 por cento das crianças receberam uma primeira dose contra o sarampo em todo o mundo e 77 por cento receberam uma segunda dose. As taxas atingiram 93 e 91 por cento, respectivamente, em países de alta renda, em comparação com 69 e 57 por cento em países de baixa renda. A primeira dose protege a maioria das crianças que a recebem; a segunda permite, em particular, proteger aquelas em que a primeira não desencadeou uma resposta imunitária suficiente.

O Sudeste Asiático, no sentido da região de saúde da OMS, mostra o que uma média pode mascarar. Numa revisão regional publicada em 28 de Novembro, a organização estima uma cobertura de 96% para a primeira dose e de 93% para a segunda dose em 2025. No entanto, estima-se que 1,1 milhão de lactentes não receberam a primeira dose, e que a região concentrou aproximadamente 4,6 milhões de casos, ou 47% das infecções estimadas no mundo. Os números de cobertura descrevem as crianças orientadas pela vacinação de rotina; o número de casos inclui todas as classes etárias.

Nos Estados Unidos, mais de 6.000 casos confirmados em 2026

Nas Américas, a OMS estima 73 mil infecções em 2025, oito vezes o nível estimado em 2000. Este valor regional não é directamente comparável ao balanço dos EUA de 2026. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA registraram 6.039 casos confirmados em 24 de novembro, em comparação com 5.838 em sua pesquisa de 19 de novembro. Os 201 casos adicionais correspondem à diferença entre duas ordens de vigilância, não necessariamente infecções ocorridas nesses cinco dias. Os CDCs vinculam 5.829 casos a surtos identificados, dos quais 1.385 foram a cadeias que apareceram em 2025.

A perda do status de eliminação dos EUA, anunciada em 17 de novembro, é baseada na duração da transmissão e não em cruzar o limite de 6.000 casos. Um país pode manter este estatuto apesar das infecções importadas e das pequenas famílias; pode perdê-lo quando uma cadeia de transmissão persiste por pelo menos 12 meses. No nível global, a OMS havia verificado o descarte em 95 países até o final de 2025, mas 11 dos principais surtos registrados naquele ano ocorreram em países que já haviam alcançado esse status.

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