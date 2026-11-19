Black Eagle vence o Campeonato de Cinturão Azul do Líbano com 115 pontos à frente de Anwar e Mont La Salle. A competição reuniu 219 participantes no complexo Émile Lahud em Dékouane. Os resultados transmitidos em 19 de novembro detalham os vencedores, de seis anos de idade para categorias de campeonato adulto.

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Black Eagle venceu o Campeonato de Cinturão Azul de 2026 com 115 pontos. Anwar terminou em segundo lugar com 108 pontos, à frente de Mont La Salle, terceiro com 50 pontos. Realizada no complexo esportivo do presidente Emile Lahud em Dékouane-Mar Roukoz, a competição reuniu 219 participantes, meninos e meninas, de todas as categorias.

O comunicado da Federação Libanesa de Taekwondo foi transmitido em 19 de novembro por Jalal Beainou. As reuniões tiveram lugar em três áreas de combate. O ranking do clube é de sete pontos entre Black Eagle e Anwar. O ranking individual varia de crianças de seis anos para categorias adultas.

Taekwondo: o pódio dos cintos azuis

1a : Águia Negra 115 pontos.

115 pontos. 2o: Anwar 108 pontos.

108 pontos. 3o : Mont La Salle50 pontos.

O campeonato sediou o presidente da federação, Habib Zarifé, e seu secretário geral, Richard Abi Zeid Daou. Os vice-presidentes Omar Masri e Mohammad Kazan também estiveram presentes, juntamente com Elie Nehmé, Joe Khoury e André Rostom. Anwar Nehmé, Georges Khattar, líderes de clubes e famílias também testemunharam os combates.

Aqui estão os vencedores das categorias nos resultados relatados pela federação.

Meninos de seis a oito anos

Entre os meninos de seis anos, Andrew Abu Zgheib, da Águia Negra, venceu a categoria de menos de 20 kg.

Crianças de sete anos:

Menos de 20 kg: Jason Chaaya (Mont La Salle).

Menos de 24 kg: Ivan Mallah (IML).

Menos de 26 kg: Kevin Rizk (Águia Negra).

Menos de 28 kg: Pierre Samra (Águia Negra).

Menos de 30 kg: Joseph Naccache (Anwar).

Menos de 32 kg: Charbel Antar (Sacré-Coeur).

Menos de 36 kg: Joseph Abu Younes (Mont La Salle).

Crianças de oito anos:

Menos de 24 kg: Nicolas Haber (Águia Negra).

Menos de 26 kg: Khaled Rahal (Liwaa Beirute).

Menos de 28 kg: Mohammad Noureddine (Águia Negra).

Menos de 30 kg: Émile Nasr (Mont La Salle).

Menos de 32 kg: Georges Haddad (Combat Arena).

Menos de 34 kg: Georges Bou Melheb (Jamhour).

Menos de 36 kg: Joseph Sawwa (Taekwon).

Menos de 40 kg: Albert Kaddissi (Académie des combatents).

Meninos de nove a onze anos

Filhos de nove anos:

Menos de 24 kg: Elias Kallas (Anwar).

Menos de 26 kg: Charbel Tabet (Águia Negra).

Menos de 28 kg: James Ghaoui (Águia Negra).

Menos de 30 kg: Karl Trabay (Bouddha).

Menos de 32 kg: Assaad Fattouche (Elite Fields).

Menos de 34 kg: Charbel Jerdak (Anwar).

Menos de 36 kg: Samuel Achkar (Anwar).

Menos de 38 kg: Brian Zakhour (Deir el-Qamar).

Menos de 40 kg: Charbel Achkar (Mont La Salle).

Menos de 43 kg: Pietro Boulos (Naous).

Mais de 43 kg: Richard Kallas (Elite Fields).

Dez e onze anos:

Menos de 28 kg: Ryan Saad (Águia Negra).

Menos de 30 kg: Jacob Kroumian (Elite Fields).

Menos de 32 kg: Marc Khoury (Campeões Elite).

Menos de 34 kg: Jad Hajj (Taekwon).

Menos de 36 kg: Christopher Nakhle (Águia Negra).

Menos de 38 kg: Lucas Makdesi (Águia Negra).

Menos de 40 kg: Ryan Kebbé (Squadra).

Menos de 43 kg: Haidar Jaafar (Al-Israa).

Menos de 46 kg: Antoine Hajjar (Anwar).

Mais de 50 kg: Chris Matar (Águia Negra).

Meninas de sete a nove anos

Raparigas de sete anos:

Menos de 24 kg: Marita Njeim (Mont La Salle).

Menos de 28 kg: Charelle Saade (Clube de Artes Marciais do Líbano).

Menos de 34 kg: Mia Berro (Académie des combatents).

Raparigas de oito anos:

Menos de 24 kg: Narjess Dergham (Águia Negra).

Menos de 26 kg: Diala Abu Darhamin (Bashara al-Borj).

Menos de 30 kg: Selena Zreik (Mont La Salle).

Menos de 32 kg: Sophie Tannouri (Elite Fields).

Raparigas de nove anos:

Menos de 24 kg: Julia Baki (Al-Israa).

Menos de 28 kg: Chloe Saliba (Anwar).

Menos de 30 kg: Valentina Kheirallah (Anwar).

Menos de 32 kg : Léa Khoury (Mont La Salle).

Menos de 34 kg: Rimi Slim (Anwar).

Menos de 40 kg: Kayla Ashkar (Anwar).

Mais de 43 kg: Nay Saliba (Anwar).

Meninas de 10 e 11 anos

Menos de 28 kg: Anna Aquilina Moukalled (Atallah).

Menos de 32 kg: Fatima Dergham (Águia Negra).

Menos de 34 kg: Guadalupe Chaban (Águia Negra).

Menos de 38 kg: Haven Khattar (Taekwon).

Menos de 40 kg: Myriam Sakr (Taekwon).

Menos de 43 kg: Rafka Alam (Combat Arena).

Menos de 46 kg: Kate Achkar (Fenícia).

Mais de 50 kg: Gaia Hajj Assaf (Anwar).

Títulos em Cadetes e Cadetes

Cadetes:

Menos de 37 kg: Jason Ghaoui (Águia Negra).

Menos de 41 kg: Elie Khalil (Corpo Dourado).

Menos de 45 kg: Charbel Mahfoud (Bouddha).

Menos de 53 kg: Karl Chamoun (Águia Negra).

Menos de 57 kg: Mike Semoun (Caridade).

Menos de 65 kg: Calvin Ghanem (Águia Negra).

Mais de 65 kg: Serge Sarkis (Naous).

Presentes:

Menos de 37 kg: Sophie Chahud (Taekwon).

Menos de 41 kg: Jouna Bitar (Elite Fields).

Menos de 44 kg: Joury Khoury (Corpo Dourado).

Menos de 47 kg: Toulin Souki (Al-Israa).

Menos de 51 kg: Gabrielle Ibrahim (Homennetmen Beirute).

Menos de 55 kg: Raphaëlle Francis (Riyadh Beirute).

Menos de 59 kg: Sandrine Abu Younes (Mont La Salle).

Mais de 59 kg: Hala Jammal (Al-Israa).

Jovens e adultos: os outros vencedores

Entre os juniores masculinos, Kevin Nassar, da Águia Negra, tomou o primeiro lugar dos menos de 59 kg. Tamim Khatib de Liwaa Rafid terminou em segundo.

Quatro categorias estão na lista de jovens mulheres. Kelly Achkar do clube Rawda ganha no baixo 52 kg. Jouella Souma, de Buda, impõe no baixo 55 kg. Mary Jane Aoun, da Águia Negra, ganha menos de 63 kg. Lynn Chaaya, de Taekwon, terminou primeiro com menos de 68 kg.

Entre os homens, Guy Miguel Bachian, da Combat Arena, ganha menos de 68 kg. Mohammad Wehbé de Budo Dojo ganha menos de 74 kg à frente de Ali Alexei Hijazi de Anwar. Entre as mulheres, Noémie Francis, de Riyadi Beirute, tomou o primeiro lugar dos menos de 57 kg.

Michel Majdalani, presidente da Comissão de Arbitragem Kyorugi, liderou os combates. Foi assistido por árbitros internacionais e nacionais, incluindo Ziad Faraj, Anthony Fares, Salim Asmar, Soha Kazzi, Alexandra Zeidan, Maria Zeidan e Kheireddine Faraj.

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