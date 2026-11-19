A Coalizão anuncia danos materiais a Riade após uma ameaça de míssil atribuída aos Houthis na quinta-feira, 19 de novembro. Um alerta alertou os habitantes antes do amanhecer. A avaliação continua a ser preliminar: as autoridades identificam os danos, sem especificar os locais afectados ou apresentar uma avaliação humana na sua declaração.

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A coligação liderada pela Arábia Saudita anuncia danos materiais a Riade após uma ameaça do míssil Houthis na quinta-feira, 19 de novembro de 2026. Seu porta-voz apresentou uma avaliação preliminar, enquanto as autoridades registraram os danos. Foi enviado um alerta aos habitantes antes do amanhecer.

Em Riade, os danos ainda em apreciação

O general Turki al-Maliki, porta-voz da coligação de apoio do governo iemenita, afirma que suas forças enfrentaram uma ameaça de mísseis à capital saudita. Ele atribui o tiro aos Houthis. Sua declaração, emitida pela agência oficial saudita às 0544 horas locais, menciona a perda de detritos e danos à propriedade.

O texto não dá uma quantidade exata ou localização dos danos. Não tem registo humano. Neste momento, a falta de dados sobre as vítimas não permite afirmar que não houve lesões. A declaração também não especifica o modelo do míssil ou da instalação que possa estar envolvida.

Um alerta aos habitantes antes do anúncio militar

Segundo notícias da imprensa saudita, a Proteção Civil enviou um alerta aos telefones às 0442 horas da hora de Riade para relatar uma ameaça aérea. Um som poderoso foi ouvido alguns minutos depois. Uma segunda mensagem anunciou então o fim do perigo.

Testemunhas também relatam que ouviram uma grande explosão na capital. Essas observações documentam o incidente, mas não identificam em si o autor. A atribuição aos Houthis continua a ser a do porta-voz militar saudita. O fim da indicação também não constitui uma avaliação definitiva dos danos.

Um novo incidente após as operações no Iémen

No dia anterior, a coligação alegou ter destruído 60 alvos militares Huthies no Iêmen, incluindo instalações relacionadas com mísseis e drones. A destruição anunciada não tinha sido independentemente confirmada. Este episódio seguiu as alegações houty contra a infra-estrutura do petróleo saudita, cujas consequências materiais também permaneceram para ser estabelecido.

O comunicado de imprensa desta quinta-feira não liga o incidente de Riade a uma infra-estrutura específica do petróleo ou do aeroporto. Também não permite assimilar ataques anteriores contra a capital. As autoridades ainda não especificaram a extensão dos danos identificados após esta nova indicação.

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