O Ministério da Informação anuncia uma reunião em 25 de novembro de 2026 para discutir um projeto sobre blogueiros, influenciadores e mídia digital. Só esta consulta não cria novas obrigações. Sem o texto publicado no comunicado, permanece impossível especificar as disposições previstas ou o seu âmbito de aplicação. A consulta anunciada deve permitir que os profissionais em questão apresentem suas observações. Resta especificar o tempo, endereço e modalidades de participação, assim como a trajetória institucional do projeto.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Ministério da Informação anunciou uma consulta em 25 de novembro de 2026 sobre um projeto sobre blogueiros, influenciadores e mídia digital. Paul Morcos apresentou o prazo em 17 de novembro em Sin el-Fil. Convida os profissionais envolvidos a discutir o texto e a fazer seus comentários. O anúncio não vale a pena aprovar uma lei.

Influenciadores: um projeto para discussão

O Ministro afirma que o projecto está concluído. A reunião discutirá as principais disposições e reunirá propostas. Disse que queria envolver os especialistas num quadro adaptado ao sector, sem prejuízo da liberdade de expressão.

Este último descreve um objetivo anunciado, não uma garantia já verificável em cada artigo do projeto. O comunicado não reproduz o texto. Por conseguinte, não permite a identificação precisa das pessoas sujeitas, das obrigações previstas ou das eventuais sanções.

Consulta, sem novas obrigações imediatas

Para os criadores de conteúdo, a distinção é essencial. A data de 25 de novembro é uma discussão anunciada. Não constitui uma data efectiva ou um prazo de cumprimento.

Não há nada neste anúncio que diga que uma licença se torna obrigatória, que um imposto é introduzido ou que um limiar de assinante desencadeia uma nova obrigação. Estas questões exigem o texto do projecto e, em seguida, a verificação do seu percurso institucional. O calendário de uma reunião não substitui o de uma adopção.

O ministro já havia mencionado este projeto durante uma visita a Nabatiyeh em 14 de novembro. Ele o apresentou como um trabalho para complementar o setor digital. Distinguiu essa abordagem da lei geral dos meios de comunicação, que destacou em sua modernização.

O anúncio de 17 de Novembro traz, portanto, sobretudo uma reunião de consulta. O comunicado de imprensa não especifica a hora, o processo de registo ou o endereço da reunião. Estas informações práticas, como a publicação do próprio projecto, continuam a ser necessárias para preparar a participação e rever as disposições propostas.

Ilustração: laptop, fotografia de arquivo sem data. Não representa a consulta anunciada. Crédito: Pixabay/Fotos Livres, arquivo Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews