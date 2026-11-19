Uma investigação polaca atribuiu à Rússia um projecto de provocação perto de Kaliningrado destinado a incriminar Kiev. Varsóvia confirma uma operação preventiva, mas não torna públicos os elementos do alegado cenário. Declarações oficiais e fontes anônimas não permitem que um ataque seja apresentado como um fato.

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A Rússia supostamente preparou uma operação de bandeira falsa perto da fronteira Polónia-Kaliningrado, a fim de trazer responsabilidade para a Ucrânia. Esta acusação, publicada em 18 de Novembro por um jornal diário polaco com base em fontes anónimas, não constitui confirmação de um ataque. Varsóvia confirma uma operação preventiva contra uma ameaça russa; Os detalhes do cenário para incriminar Kiev permanecem por provar.

A investigação diária polonesa coloca os alegados preparativos na dobradiça de outubro e novembro de 2026. Suas fontes descrevem um projeto que poderia causar muitas vítimas e enfraquecer o apoio à Ucrânia.

Kaliningrado: Uma carga de bandeira falsa

O termo « bandeira falsa » aqui se refere a uma ação cujos autores buscam mascarar sua responsabilidade acusando outro ator. Segundo o cenário relatado, o objetivo teria sido apresentar Kiev como responsável por um incidente assassino na região fronteiriça e devolver o parecer contra a ajuda à Ucrânia.

Esse motivo continua sendo atribuído às fontes do jornal. Os elementos acessíveis não permitem a verificação independente da cadeia de comando, das intenções dadas aos funcionários russos ou do progresso do projecto. Também não permitem uma avaliação da vítima: a história refere-se a uma operação apresentada como evitada, não a um ataque realizado.

O que Varsóvia anunciou em 3 de novembro

Parte do contexto, no entanto, é documentado pelo governo polonês. Em seu relatório de 3 de novembro, a chancelaria de Donald Tusk relatou um alerta recebido após a meia-noite sobre movimentos perturbadores na fronteira polonês-russa. O Primeiro-Ministro afirma que a mobilização de serviços impediu uma possível provocação.

O mesmo documento afirma que Varsóvia recebeu avisos de seus próprios serviços e parceiros aliados. Descreve um sistema de polícia, guardas de fronteira, unidades antiterroristas e militares no nordeste do país. A comunicação estabelece que as autoridades reforçaram a protecção das fronteiras. Não detalha um ataque planejado destinado a acusar a Ucrânia.

Confirmação Ministerial de Âmbito Limitado

Em 18 de Novembro, em Jarosław, o ministro da Defesa, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmou que os serviços polacos estavam cientes de uma provocação russa preparada perto de Kaliningrado e que tinha reagido. Esta declaração apoia formalmente a existência de uma operação preventiva.

No entanto, não divulgam os elementos para estabelecer cada detalhe da acusação de bandeira falsa. O Ministro referiu-se também de forma mais ampla às ameaças de sabotagem e de cooperação interserviços.

O Coordenador dos Serviços Especiais, Tomasz Siemoniak, adotou uma formulação mais reservada em sua resposta diária. De acordo com os relatos correspondentes de suas observações, explicou que as medidas tomadas foram em resposta a uma ameaça considerada real, embora se recuse a confirmar o projeto específico de um ataque a muitas vítimas. Referiu-se a limitações na divulgação de informações operacionais.

Elementos críticos permanecem fora do domínio público

O plano para criminalizar a Ucrânia baseia-se nas informações atribuídas aos interlocutores anônimos do diário. Nos documentos consultados, não foram identificadas provas públicas independentes desta componente.

No momento desta publicação, Libnanews também não identificou nenhuma resposta oficial russa à investigação de 18 de novembro.

Ilustração: Kaliningrado, 25 de junho de 2013. Aleksander Kaasik / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; versão editada por Polymagou, composição Libnanews sob a mesma licença. Esta fotografia de arquivo não representa a suposta operação.

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