Anthropic fixa o preço de sua introdução em 83 dólares e aumenta sua oferta para 980 milhões de ações. O valor bruto é de $81,34 bilhões, parte dos quais vai para os acionistas transferidos. A listagem na Nasdaq está prevista para 19 de novembro, antes de fechar no dia seguinte, sujeito a condições.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Anthropic estabelece sua IPO em 83 dólares por ação. O criador de Claude anunciou este prêmio em 18 de novembro de 2026, acima da faixa inicial de $70-78. A oferta agora cobre 980 milhões de títulos, ou 81,34 bilhões de dólares brutos. A troca Nasdaq está programada para começar em 19 de novembro, sob o símbolo ANT.

Antropic fixa sua IPO acima do garfo

O preço retido está 6,4% acima do topo da gama apresentada aos investidores. O número de títulos propostos também está aumentando de 825 milhões para 980 milhões, um aumento de 18,8%. Estas duas mudanças trazem a oferta bruta de $64,35 bilhões no cenário máximo anterior para $81,34 bilhões. A diferença é de 16,99 bilhões de dólares.

O preço de introdução não é um preço de abertura. Determina o montante pago no investimento inicial. As primeiras transacções no mercado secundário serão possíveis a um nível diferente. Nesta fase, a empresa anuncia uma tabela de classificação, não o resultado de uma primeira sessão.

Cerca de 79,38 mil milhões brutos para a empresa

A distribuição da oferta distingue 956.351.354 ações vendidas pela Anthropic e 23.648.646 vendidas pelos acionistas existentes. Em 83 dólares, esses dois blocos representam aproximadamente 79,38 bilhões de dólares e 1,96 bilhões de dólares, respectivamente. Montantes antes das comissões e taxas. A empresa não recolherá o produto das transferências dos accionistas.

Os bancos também têm uma opção de 30 dias para 147 milhões de ações adicionais. Ao mesmo preço, seu ano fiscal completo adicionaria $12.201 bilhões ao fornecimento público. Em seguida, atingiria 93,541 bilhões brutos. Este é um cenário condicional, sem fundos adicionais já adquiridos.

O depósito regulatório de 18 de novembro registrou 178,25 milhões de títulos adicionais, dos quais 23,25 milhões estavam ligados ao aumento da opção bancária. Estes números descrevem a extensão do processo anterior, não uma segunda oferta a acrescentar aos 980 milhões de títulos anunciados.

Colocação privada separada e despesas elevadas

O prospecto preliminar de 17 de novembro prevê um investimento privado de US $ 26 bilhões para sete parceiros industriais, incluindo Google e Nvidia. Deve intervir após a oferta pública ser feita, sujeita a condições. Não está entre os 81,34 bilhões prometidos para ele.

Contas provisórias não auditadas informam os requisitos financeiros. Nos primeiros nove meses de 2026, Anthropic declarou um volume de negócios de US $ 33.242 bilhões, em comparação com US $ 2,545 bilhões um ano antes. A informática e a infra-estrutura representam 18.808 mil milhões de despesas. A perda operacional diminuiu de 5.224 bilhões para 1.260 bilhões. Esta melhoria operacional não significa que a empresa tenha um lucro líquido.

O montante da oferta também não mede o valor total do Antrópico. A capitalização exige o número total de títulos retidos; uma avaliação totalmente diluída adiciona instrumentos que podem criar ações. Estes perímetros não são intercambiáveis.

Planos antrópicos para fechar a oferta em 20 de novembro, sob condições normais. O início anunciado do comércio no Mercado Select Global Nasdaq no dia anterior é, portanto, um passo separado na liquidação da transação.

Foto do arquivo: Nasdaq MarketSite, Nova Iorque, 19 de setembro de 2021. Ajay Suresh / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Toda a foto preservada, composição Libnanews. Esta imagem não representa a introdução do Antrópico.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews