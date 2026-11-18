Ali Faleh al-Zaïdi, primeiro-ministro iraquiano, não viajará para Beirute na quarta-feira, 18 de novembro, como anunciado. A visita é adiada para nova ordem, de acordo com declarações do Embaixador iraquiano e uma breve declaração do gabinete do Chefe de Governo, reproduzida por vários meios de comunicação social. Nenhuma nova data ou razão oficial é especificada. As explicações de segurança de fontes anônimas permanecem distintas deste anúncio. Deferência não significa um cancelamento definitivo da mudança.

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A visita a Beirute pelo primeiro-ministro iraquiano Ali Faleh al-Zaïdi, prevista para quarta-feira 18 de Novembro, é adiada para nova ordem. O anúncio foi transmitido terça-feira à noite por vários meios de comunicação iraquianos e libaneses. Nenhuma nova data acompanhará esse adiamento.

O embaixador iraquiano no Líbano, Mohammed Reda al-Husseini, anunciou a mudança de horário na agência oficial iraquiana, segundo os relatórios consultados. Uma agência de notícias iraquiana repete a sua declaração de 17 de Novembro. Outro relatório da imprensa iraquiana recebeu um breve comunicado de imprensa do gabinete de imprensa do primeiro-ministro confirmando o adiamento do deslocamento planejado na quarta-feira.

Visita diferida a Beirute, sem motivos oficiais

Estes anúncios não dão nenhuma razão oficial para a mudança do programa. Por conseguinte, não permitem que seja apresentada como anulação definitiva ou atribuída a um litígio entre Bagdade e Beirute.

Uma agência iraquiana também relata o adiamento com base em suas próprias fontes governamentais e diplomáticas. Estes interlocutores referem-se à situação da segurança interna no Iraque. No entanto, esta razão não está incluída no breve comunicado de imprensa do gabinete do Primeiro-Ministro. Não é, nesta fase, uma explicação oficial confirmada.

Resta especificar o calendário do comércio bilateral

A viagem destinava-se a permitir discussões sobre relações bilaterais e cooperação económica, bem como sobre questões regionais. O seu adiamento não é um anúncio de um novo acordo nem uma suspensão geral da cooperação entre os dois países.

Os anúncios que apresentam a chegada do líder do governo iraquiano nesta quarta-feira devem, portanto, ser lidos à luz do adiamento anunciado terça-feira à noite. Resta ainda fixar uma nova nomeação.

Foto de arquivo: Ali al-Zaïdi com Donald Trump em Washington, D.C., 14 de julho de 2026. Daniel Torok / Casa Branca, domínio público. Não mostra uma visita ao Líbano e não envolve qualquer papel americano no seu adiamento.

Referências

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