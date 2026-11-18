Em 17 de Novembro, os deputados aprovaram uma alteração RN que põe em causa o calendário para a proibição do aluguer com base nas classes de PED. A votação oficial confirmou 108 votos a favor e 102 contra. Mas o projeto de lei continua sua consideração: esta votação ainda não altera a lei aplicável. A formulação também mantém um critério mínimo de consumo de energia. Proprietários e inquilinos, portanto, permanecem sujeitos às regras vigentes, enquanto se aguarda a continuação da jornada parlamentar.

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Na terça-feira, 17 de novembro, a Assembleia Nacional adotou uma emenda à Assembleia Nacional que aboliu o esquema de exclusão do aluguel com base nas classes de diagnóstico de desempenho energético. Esta votação sobre coador térmico ainda não altera as regras aplicáveis aos proprietários e inquilinos.

A alteração n.° 85 reescreveu o artigo 6.° do projecto de lei sobre a revitalização e a descentralização da habitação. A votação pública no 9919 confirmou sua adoção por 108 votos a 102, com sete abstenções. Trata-se de uma votação em primeira leitura sobre uma disposição do texto, não de um acto final.

Passagens térmicas: o que a alteração mudaria

O projecto de resolução retira da Lei de 6 de Julho de 1989 os parágrafos que estabelecem as classes de energia elegíveis e o seu calendário. Revoga igualmente duas disposições do artigo 160.o da Lei do Clima e da Resiliência de 2021. O objetivo reivindicado pelos autores é acabar com as exclusões de locação relacionadas aos rótulos do EPD.

No entanto, a alteração não elimina qualquer exigência energética. Reintroduz a referência a um critério mínimo, definido por um limite máximo final de consumo de energia por metro quadrado por ano. O próprio sistema adoptado não define o valor deste limiar. Por conseguinte, apresentá-la como autorização geral para alugar qualquer habitação seria incorrecta.

Uma escolha mais ampla do que as isenções governamentais

O governo defendeu flexibilidades condicionadas à realização do trabalho. A alteração RN substitui essa lógica por questionar o calendário em si. De acordo com o relatório dos meios de comunicação social dos intercâmbios, Vincent Jeanbrun, Ministro da Cidade e Habitação, opõe-se. Apoiou mais flexibilidade sem abandonar a meta de desempenho da habitação.

A oposição esquerdista, por outro lado, denunciou o risco de transferir o custo da manutenção de habitação eficiente em termos energéticos para inquilinos. Anaïs Belouassa-Cherifi, MP LFI, destacou a questão da saúde pública. Pelo contrário, a RN alega que as restrições baseadas no PED agravam as dificuldades do mercado de locação. Estes argumentos políticos não são uma medida demonstrada do impacto futuro da votação.

O calendário actual continua a ser aplicável

Na França metropolitana, as habitações da classe G deixaram de satisfazer o critério da decência energética desde 1 de Janeiro de 2025. Esta regra aplica-se aos contratos assinados, renovados ou renovados tacitamente desde essa data. O cronograma atual prevê então a exclusão das unidades habitacionais F em 2028, seguidas das unidades habitacionais E em 2034. São aplicáveis prazos separados nos territórios ultramarinos em causa.

A votação de 17 de Novembro não suspende nenhuma destas obrigações. Também não remove os requisitos de segurança e segurança do CPE ou de outras habitações. As relações de locação continuam a ser regidas pelos textos existentes, não pela formulação provisória discutida no Parlamento.

O projeto de lei foi adotado pelo Senado em 8 de julho. A sua reflexão na Assembleia prossegue sob um procedimento acelerado. A disposição ainda pode evoluir à medida que o Parlamento avança. Uma possível modificação da lei requer a adoção final, então promulgação e entrada em vigor de acordo com os termos do texto finalmente adotado.

Referências

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