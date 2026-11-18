A greve bancária anunciou, visita iraquiana adiada e exercícios em Anfeh: marcos matinais no Líbano. Kuwait e Bahrein relatam ataques noturnos. Equinor está enfrentando um ataque cibernético e a ONU está avisando sobre desreguladores endócrinos. Os fatos verificados, suas limitações e informações úteis por oito horas.

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Quarta-feira, 18 de Novembro de 2026, edição das 8 da manhã em Beirute.No Líbano, o dia começa com o apelo para uma greve bancária e uma mudança de calendário diplomático: a visita do primeiro-ministro iraquiano é adiada. No Golfo, Kuwait e Bahrein anunciaram novas operações de defesa aérea durante a noite. Eis os factos a recordar, os anúncios ainda incompletos e as informações práticas para esta manhã.

Bancos: verificar os serviços antes da mudança

A Associação Bancária do Líbano mantém, em sua última declaração disponível, o apelo para uma greve de alerta na quarta-feira 18 de novembro. O movimento deve ser repetido nas quartas-feiras seguintes, a menos que o Conselho de Administração decida novamente. Não foi detectada nenhuma suspensão desta chamada durante a preparação desta edição.

O litígio diz respeito, nomeadamente, ao tratamento fiscal das diferenças cambiais e às disposições relativas às obrigações em euros. A LABL desafia a sua reintegração na matéria colectável e solicita uma alteração do quadro fiscal ou legislativo. Esta é a sua posição numa disputa, não uma decisão judicial que lhe dê razão.

Na sua resposta de 16 de Novembro, o Ministério das Finanças afirma que mantém um diálogo técnico e recorda que prorrogou o prazo para a correcção das declarações para 15 de Dezembro. No entanto, rejeita a utilização da interrupção dos serviços como meio de pressão. Este período fiscal não constitui um anúncio de suspensão da greve.

Para os clientes, o anúncio de uma greve não fornece informações sobre cada serviço em cada instituição. A disponibilidade de agências, distribuidores e transferências deve ser verificada directamente com o banco em causa. Antes da abertura habitual das janelas, seria prematuro apresentar como um achado um fechamento geral de todos os estabelecimentos.

Visita do Primeiro-Ministro iraquiano adiada

Ali Faleh al-Zaïdi vai parar de visitar Beirute nesta quarta-feira. O embaixador iraquiano no Líbano, Mohammed Reda al-Husseini, anunciou na terça-feira à noite que a viagem foi adiada até segunda ordem. Não há novas datas com este anúncio.

As informações oficiais fornecidas não dão qualquer motivo específico. Por conseguinte, o adiamento não pode ser apresentado nem como anulação definitiva, nem como prova de um litígio entre Bagdade e Beirute. As reuniões ou projectos económicos mencionados na perspectiva desta visita não devem ser mencionados como acordos já celebrados.

Outra mudança distinta no calendário: a Presidência do Conselho Libanês anunciou que não seria realizada nenhuma reunião governamental esta semana. Nawaf Salam tem de deixar o país na quinta-feira por um motivo familiar. A antiga ordem do dia de uma reunião de 19 de Novembro deixou de constituir uma confirmação da sua realização.

Aoun: O desarmamento através do diálogo permanece a linha exibida

Em sua entrevista de terça-feira à noite na TV, Joseph Aoun pediu ao Hezbollah para entregar suas armas ao Estado, recusando-se a manter dois centros de decisão militares. No entanto, o Presidente favoreceu os contactos e uma solução negociada para evitar confrontos internos.

Ao mesmo tempo, defende negociações para a retirada de Israel, o regresso de pessoas deslocadas, a reconstrução e a libertação de prisioneiros. Não foi anunciado nenhum calendário específico de retirada. A sua proposta de verificação internacional do desarmamento, sem participação israelita, continua a ser uma posição expressa pelo Chefe de Estado e não um mecanismo já adoptado. Esta sequência política não permite afirmar que foi alcançado um acordo com o Hezbollah.

Em Anfeh, exercícios com fogo vivo das 9h

O exército anunciou exercícios navais em frente à costa de Anfeh, no Kura, nesta quarta-feira de 09:00 até seu fim. Eles incluem fogo de munição. Solicita aos habitantes e proprietários dos navios de pesca que se afastem da zona enquanto prosseguem. Este é um exercício anunciado, não um relatório de combate nesta costa.

Parlamento: A Comissão da Tecnologia não se reúne esta manhã

O calendário oficial mantém as reuniões das comissões de Finanças e Assuntos Externos nesta quarta-feira, às 10h30, respectivamente sobre o orçamento de 2027 e as relações libanesa-síria. Por outro lado, o Comité das Tecnologias da Informação foi adiado para quinta-feira, 19 de Novembro, às 11H00. A notificação de 16 de Novembro substitui o calendário anterior, ainda visível na mesma página.

Golfo: anúncios separados no Kuwait e Barém

Na noite de 17-18 de novembro, o Estado-Maior Geral do Kuwait anunciou que suas defesas aéreas estavam enfrentando drones hostis. Ele explicou que as detonações, se houver, ouvidas resultaram de interceptações e pediu para seguir as instruções das autoridades. O seu anúncio não especifica a origem dos dispositivos, o seu número ou os sítios-alvo.

No Bahrein, a Força de Defesa declarou numa declaração datada de quarta-feira, 18 de Novembro, que repelira vários ataques aéreos iranianos. Não fornece uma contagem de projéteis ou aparelhos, nem um equilíbrio humano ou material. A atribuição ao Irão e o resultado das intercepções são os anunciados pelo exército do Barém.

Estas duas comunicações não devem ser fundidas num único balanço regional. Eles também não permitem transpor naquela noite as declarações americanas sobre a ausência de danos no episódio anterior no Bahrein. A ausência de um balanço publicado não significa que tenha sido elaborado um balanço de zero vítimas.

Equinor: produção preservada, incidente informático não declarado encerrado

O grupo de energia norueguês Equinor informou na terça-feira que detectou um ataque cibernético em alguns dos seus sistemas informáticos. O comunicado de imprensa afirma que as operações e a produção não são afectadas. A empresa afirma ter mobilizado as suas equipas e informado as autoridades competentes.

Equinor não relata nenhum índice de roubo de dados, mas não anuncia o fim do ataque. Nem designa uma pessoa responsável. A continuidade da produção deve, portanto, ser distinguida da plena restauração da segurança informática, que não é confirmada no comunicado de imprensa consultado esta manhã.

Saúde e ambiente: uma nova indicação sobre os desreguladores endócrinos

A Organização Mundial de Saúde e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente publicaram a sua primeira grande actualização global desde 2012 sobre substâncias que poderiam perturbar as hormonas em 17 de Novembro. Sua síntese aponta que a exposição pode começar antes do nascimento e que o conhecimento sobre a saúde e os efeitos ambientais tem aumentado.

Ambas as organizações enfatizam misturas de substâncias a que as pessoas e a vida selvagem estão expostas, enquanto muitos mecanismos regulatórios ainda avaliam os produtos químicos separadamente. Mais de 350 mil substâncias e misturas são registradas para produção ou uso mundial; apenas uma pequena fração foi avaliada para propriedades de distúrbios endócrinos.

O relatório apela a uma melhor análise, monitorização e redução das exposições problemáticas. Não é uma nova proibição global automaticamente aplicável nem um diagnóstico individual: o seu objectivo é informar as decisões das autoridades e dos fabricantes.

Capa: Parlamento libanês em Beirute, foto de François el Bacha / Libnanews, todos os direitos reservados. Data de filmagem não estabelecida. Esta imagem não representa um acontecimento esta manhã.

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