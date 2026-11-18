O exército iraniano reivindica um ataque de drones às instalações americanas na base Ali al-Salem no Kuwait no amanhecer de 18 de novembro. Reuters e Anadolu relatam esta declaração da mídia iraniana. Interveio após o anúncio do Kuwait de operações de defesa aérea contra drones hostis. Nenhum impacto nos equipamentos mencionados, danos humanos ou materiais foi confirmado de forma independente. Nenhuma resposta específica dos EUA foi encontrada nas comunicações acessíveis durante a nossa auditoria.

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O exército iraniano afirma ter alvejado instalações militares dos EUA na base aérea de Ali al-Salem no Kuwait na madrugada de quarta-feira, 18 de novembro de 2026. Esta alegação, reportada pela Reuters e pela Anadolu dos meios de comunicação iranianos, não constitui confirmação dos impactos anunciados.

De acordo com a declaração citada por Anadolu, os drones iranianos têm como alvo sistemas de defesa aérea Patriot, bem como plataformas para lançar drones e mísseis norte-americanos. Reuters também relata a nomeação da base Ali al-Salem pelo exército iraniano.

Uma reivindicação separada do Alerta do Kuwait

Na noite de 17-18 de novembro, o Estado-Maior Geral do Kuwait anunciou que suas defesas aéreas estavam enfrentando drones hostis. Atribuiu possíveis detonações às operações de intercepção e solicitou que fossem seguidas instruções oficiais de segurança.

Este primeiro anúncio, já relatado por Libnanews, não especificava a origem da aeronave, os locais-alvo ou o número de drones. Não deu mais resultados humanos ou materiais. A alegação iraniana traz, portanto, uma nova declaração sobre o autor e o alvo da operação, mas não uma validação independente de sua conduta.

Impactos e danos não confirmados

Nesta fase, não conseguimos estabelecer de forma independente que os equipamentos mencionados foram alcançados. As informações fornecidas não confirmam quaisquer perdas, destruição ou interrupção das actividades da base. A ausência de um balanço verificado não significa que não tenha havido danos.

A nossa investigação sobre comunicações oficiais acessíveis nos Estados Unidos e no Kuwait não encontrou uma resposta específica a esta alegação. O local do comando militar dos EUA CENTCOM não foi acessível durante esta verificação. Seria, portanto, abusivo dizer que Washington confirmou ou negou este ataque.

O comunicado de imprensa original iraniano não pôde ser consultado directamente. A existência da reivindicação é intersectada pelas expedições de Reuters e Anadolu; seu desempenho militar permanece não verificado.

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