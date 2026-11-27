O Ministério Público Europeu anunciou catorze investigações na Roménia e na Bélgica sobre suspeitas de fraude contra a ajuda da UE. O arquivo é sobre um projeto de construção inteligente. Em Iaşi, três pessoas estão sob supervisão judicial e nove bens foram apreendidos para cobrir possíveis danos.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em 26 de Novembro, realizaram-se 14 pesquisas na Bélgica e na Roménia, numa investigação sobre a ajuda europeia a um projecto de construção inteligente. O Ministério Público Europeu, que anunciou a transacção na sexta-feira, suspeita que uma empresa financiou mais de 655.000 euros de despesas fictícias. Três suspeitos foram colocados sob supervisão judicial na Roménia. Não foram proferidas condenações neste caso.

O Ministério Público Europeu investiga provas de despesas

Os promotores europeus delegados em Iaşi lideram a investigação. O projeto envolve um projeto de desenvolvimento e aquisição de equipamentos para a gestão de edifícios, utilizando uma plataforma de ligação de dispositivos e sensores. O Ministério Público Europeu estima o orçamento total do projecto em cerca de 1,1 milhões de euros. A contribuição europeia é estimada em cerca de 987,850 euros. Estes dois montantes descrevem o financiamento do projecto, não o montante que os investigadores acreditam ter sido mal obtido.

O montante superior a 655 000 euros diz respeito ao auxílio que a empresa beneficiária teria recebido ao declarar despesas que não teriam sido efectuadas. O Ministério Público cita a compensação de 19 pessoas que, segundo suas investigações, não haviam trabalhado no projeto. Menciona também a suposta aquisição fictícia de know-how técnico. Ele não diz em sua declaração que a plataforma em si nunca existiu. O objectivo do inquérito é examinar a realidade dos benefícios utilizados para justificar os pagamentos.

Por conseguinte, o processo diz respeito aos pagamentos já efectuados, não apenas a um pedido de subvenção rejeitado antes do pagamento. Para os investigadores, uma questão é se o gasto relatado é um trabalho ou aquisição que realmente beneficiou o projeto. Outro é determinar quem descartou o dinheiro depois de pago. O Ministério Público suspeita que uma parte significativa da empresa teria aderido ao director da empresa beneficiária, através de transferências e através de empresas na Bélgica e no Luxemburgo. Ele fala de um suposto benefício pessoal, não de um enriquecimento estabelecido pelo julgamento.

Nove imóveis apreendidos no Condado de Iaşi

Três pessoas foram levadas ao Ministério Público Europeu em Iaşi para serem oficialmente informadas do seu estatuto de suspeita. Foram então colocados sob supervisão judicial. O comunicado não dá os seus nomes ou pormenores sobre as suas obrigações. Ele não relatou nenhuma detenção pré-julgamento após a apresentação.

Os promotores anunciaram a apreensão de nove propriedades pertencentes a três suspeitos no Condado de Iaşi: cinco parcelas, duas casas e dois apartamentos. O seu valor é estimado em cerca de 1 milhão de euros. As contas bancárias da empresa beneficiária foram congeladas. O Ministério Público explica que pretende proteger a possibilidade de danos ao orçamento europeu e custos legais.

O montante de 1 milhão de euros corresponde à estimativa das mercadorias apreendidas. Não mede o montante já pago à União nem uma sanção aplicada aos suspeitos. A apreensão e congelamento imobilizam ativos nesta fase; eles não transferem a propriedade da propriedade para si mesmos e não estabelecem dano definitivo. É igualmente necessário distinguir entre o valor total do projecto, a parte da ajuda europeia e o montante que o Ministério Público atribui às despesas contestadas.

Investigação romena apoiada pela polícia belga

A operação de 26 de novembro mobilizou a polícia econômica e a polícia de Iaşi County, na Romênia. Na Bélgica, a Polícia Federal prestou assistência através dos seus serviços de corrupção e criminalidade organizada. O Ministério Público Europeu anunciou um total de catorze buscas, sem detalhar sua distribuição entre os dois países. Ele menciona o Luxemburgo no alegado fluxo de fundos, mas não como local de busca nesta operação.

A Procuradoria Europeia é responsável pelas infracções que afectam os interesses financeiros da União. Tem um nível central no Luxemburgo e procuradores delegados nos Estados participantes. Neste caso, os atos de investigação são realizados a partir de Iaşi, com o apoio dos serviços nacionais. Se houver acusação e julgamento, estarão sujeitos aos tribunais romenos competentes. A Procuradoria Europeia não é um tribunal e não pronuncia uma sentença.

De acordo com a acusação, os factos podem ser cobertos por fraude de subsídios, falsificação e lavagem de dinheiro. Estas são as qualificações previstas na fase do inquérito. Eles continuam a ser considerados inocentes. O comunicado de 27 de Novembro não fixa uma data de julgamento nem um montante destinado a ser devolvido ao orçamento europeu.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews