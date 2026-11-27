Novos tiroteios no Sul do Líbano, quatro hospitais para reabilitar, reduzir o combustível, o recorde do Iémen e cancelar todos os voos noruegueses do Atlântico.

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O fogo israelense é relatado perto de Kfar Tebnit e na costa de Mansouri. O Líbano está lançando um contrato de construção para quatro hospitais públicos no Sul. A gasolina e o combustível estão a cair. No Iêmen, as autoridades sanitárias Huthies relatam 11 mortes em greve. Na Europa, o Norse Atlantic cancela todos os voos.

Sexta-feira, 27 de Novembro de 2026, 18:00 Beirute edição horário. A fotografia da capa mostra o contingente francês da UNIFIL em Em Tiri em Julho de 2009. Este é um arquivo da Libnanews.

Sul do Líbano: novas fotos e nenhum resultado confirmado

A Agência Nacional de Informação informou na sexta-feira fogo de artilharia israelense perto de Kfar Tebnit, na área de Nabatiyah, e na costa de Mansuri, no distrito de Tiro. Também relatou uma explosão controlada em Qantara. Nenhuma avaliação humana foi confirmada para estes incidentes. Estes relatórios são para além dos ataques aéreos comunicados pela manhã nas áreas de Nabatiyah e Marjayoun.

O mandato da UNIFIL expira em 31 de Dezembro. Este prazo não corresponde à partida imediata de todos os agentes de manutenção da paz: as Nações Unidas planearam uma fase separada de retirada. O Conselho de Segurança não impediu um mecanismo para assumir o controlo.

Quatro hospitais no Sul: ofertas previstas para 9 de Dezembro

Tebinine, Nabatiyé, Hasbaya e Marjayoun estão incluídos no mesmo concurso do Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução. O mercado abrange os edifícios existentes. Inclui trabalhos nas proximidades da emergência em Marjayoun e a reabilitação de instalações de ventilação em Hasbaya e Marjayoun. Em Tebinine, prevê o layout das instalações para uma unidade de imagem, mas a compra do aparelho é um mercado separado.

As empresas têm até ao meio-dia de 9 de Dezembro para apresentar as suas propostas. O período previsto de 150 dias decorre do início efectivo do trabalho e não da apresentação de propostas. Nenhum atributo de interrupção de serviço ou agendamento foi anunciado.

Combustíveis: Gasolina cai em 4,200 libras por litro

A escala de 27 de novembro fixa os 20 litros de 95 não-leader em £ 2,158.000 e o 98 desleader em £ 2,176.000. Ambos estão abaixo de 84.000 libras a partir de terça-feira, ou 168.000 libras a menos para um total de 40 litros. Os 20 litros de óleo combustível caem 102.000 libras para 2,295.000 libras. A garrafa de gás doméstico de 10 quilos permanece a 1.625 mil libras.

Iémen: onze mortes relatadas pelas autoridades sanitárias de Huthies

As autoridades sanitárias controladas por Houthi anunciaram na sexta-feira que uma greve havia matado pelo menos onze pessoas, incluindo crianças, em Al-Turba, sudoeste do Iêmen. Este balanço continua a ser das autoridades huthies e não foi objecto de auditoria independente.

Norse Atlantic para as vendas e cancela todos os voos

O conselho de administração da filial norueguesa decidiu apresentar um pedido de falência junto do tribunal da Agder. O grupo invoca a falta de financiamento a curto prazo. O procedimento anunciado não se aplica à empresa-mãe cotada ou à filial britânica, mas o cancelamento diz respeito a todos os voos nórdicos e não é anunciada qualquer retoma.

O regulador da aviação civil norueguês anunciou na quarta-feira uma penalização de 8.000 SEK por dia de segunda a sábado, a partir de 20 de novembro. Tratava-se de dívidas de passageiros que a empresa também já tinha reconhecido. O montante efectivamente recebido e o destino da sanção pecuniária compulsória no processo não estão estabelecidos.

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