No Líbano, nem todas as crianças refugiadas fazem parte do mesmo sistema escolar. As abordagens da escola estadual e dos dados da UNRWA não abrangem os mesmos públicos.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

No Líbano, uma criança síria solicitando um lugar em uma escola pública e uma criança refugiada palestina educada pela UNRWA não passou pela mesma rede. A reentrada 2026–27 renovou uma derrogação para alguns estudantes sírios cuja estada está sendo regularizada. A agência que gere as escolas palestinianas publica uma revisão do ano letivo anterior. Esta informação não diz quantos alunos encontraram um lugar neste outono ou quantos continuam a frequentar os cursos.

No público, o registro depende do serviço realmente oferecido

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados informou em 2 de outubro que a inscrição de estudantes não-libaneses estava aberta para 2026-27. Para os sírios, o Conselho de Ministros alargou um mecanismo que permite o registo durante certos procedimentos de regularização da estadia. O ACNUR afirma que a família deve ser capaz de provar à escola que iniciou esses passos com a Segurança Geral. O Comité recomenda que o Estado-Partido se aplique à instituição já frequentada ou a uma escola pública que forneça o respectivo leque de ensino.

Esta autorização de inscrição não significa que cada escola tenha um local ou que todos os fusos horários estejam abertos da mesma forma. A escola pública e o ensino técnico ou profissional também não utilizam o mesmo circuito de matrícula. Se uma família se move, a transferência do arquivo, a distância e os lugares disponíveis pesam sobre a recuperação real.

A UNRWA não abrange a mesma população

Para 2025–26, a UNRWA relatou que havia matriculado 34,541 estudantes em 60 escolas no Líbano, do primeiro ao último ano do ciclo escolar. Esta contagem inclui 3.036 refugiados palestinos da Síria. Estas crianças pertencem à categoria palestina no balanço da agência: acrescentá-las ao número de estudantes sírios na rede pública distorceria a comparação. O número da UNRWA é o do ano passado, não um recorde de presença em Novembro.

A Agência cita os desafios relacionados com os conflitos, o trabalho infantil e a protecção como factores que enfraquecem a educação. O acesso à rede pública suscita, por seu lado, a questão das salas, o leque educativo e o percurso para uma instituição que possa acomodar o aluno. Esses fatores não permitem que a ausência de uma criança seja atribuída a uma única causa.

O que medir depois da escola

Educação Não Pode Esperar anunciou em 20 de novembro um programa para aproximadamente 59.000 crianças afetadas por crises, incluindo assistência de captura e transporte. Este número é um objectivo de programa, não um total de alunos que já regressam às aulas. Para comparar a continuidade entre as duas redes, devem ser disponibilizados inquéritos agregados para o mesmo período: locais atribuídos, semanas de cursos segurados, ausências prolongadas e transferências. Nem a opinião do ACNUR sobre o registo nem o balanço anual da UNRWA fornece esta comparação para novembro de 2026.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews