Nawaf Salam reuniu doadores em 26 de novembro. Em Srifa e Zawtar al-Gharbiyé, o arquivo de trabalho lista os gasodutos a serem reparados, mas o contrato ainda está sendo avaliado.

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Nawaf Salam reuniu doadores em 26 de novembro. Em Srifa e Zawtar al-Gharbiyé, o arquivo de trabalho lista os gasodutos a serem reparados, mas o contrato ainda está sendo avaliado.

O primeiro-ministro Nawaf Salam reuniu-se na quinta-feira, 26 de novembro, doadores no Grand Sérail para fazer o balanço do plano nacional de retorno, reabilitação e restauração dos serviços essenciais. A reunião, que incluiu o Ministro dos Assuntos Sociais Haneen Sayed e o Presidente do Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução (CDR), Mohammad Ali Kabbani, não resultou no anúncio de um calendário de aldeia por aldeia nem em novos números para habitações reparadas.

Em Srifa e Zawtar al-Gharbiyé, dois dos seis municípios piloto, um concurso público permite seguir uma parte concreta do plano: a restauração da água. Os dois municípios fazem parte do mesmo concurso, mas os danos e a natureza das obras diferem.

Em Srifa, secções a assumir

O diagnóstico de julho anexado ao arquivo CDR classifica os danos à rede de distribuição de Srifa como moderados, com intervenções concentradas em particular perto de edifícios destruídos e em trabalhos interrompidos pela guerra. O ficheiro está a cerca de 2,5 quilómetros das secções de distribuição relevantes. Também mostra danos visíveis no tanque de 300 metros cúbicos, sem vazamento aparente durante a inspeção. O documento requer uma verificação adicional; Não constitui hoje um certificado de abastecimento de água aos habitantes.

Em Zawtar al-Gharbiyé, reconectar bombeamento para a aldeia

O diagnóstico considera o dano a Zawtar al-Gharbiye mais grave. A cabeça do poço foi destruída durante a pesquisa e os tubos que ligavam o poço, a estação de bombeamento e o reservatório foram severamente danificados. A lista inclui aproximadamente 900 metros de linha de ligação e 5 quilómetros de rede de distribuição, com quantidades provisórias. Num relatório publicado em outubro, as Nações Unidas relataram que a aldeia dependia da água entregue por caminhão e ainda não tinha uma solução para a eletricidade. A Ordem de Malta documentou uma resposta sanitária e humanitária a mais de 150 famílias, sem a recuperação das redes públicas.

Habitação: medidas comuns, sem resultados por aldeia

Em 20 de agosto, Nawaf Salam havia pedido para acelerar a compra de casas pré-fabricadas e iniciar reparos em casas que não foram completamente destruídas. Ele também pediu coordenação com os Assuntos Sociais para a ajuda de aluguel. As declarações públicas consultadas não dão o número de domicílios em Srifa ou Zawtar que beneficiam destas medidas. As obras de água formam um mercado separado.

O CDR afirma que as ofertas para as seis aldeias foram apresentadas até 13 de novembro e permanecem em avaliação. O financiamento é concedido pelo Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento no âmbito do Banco Mundial. O formulário do contrato não deve publicar qualquer adjudicatário nem a data de envio das redes.

Foto do arquivo: Khiam visto de Marjayoun. Esta visão do sul do Líbano não representa Srifa ou Zawtar al-Gharbiyé. François El Bacha / Libnanews.

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