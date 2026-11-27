9

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na quinta-feira, 26 de Novembro, o Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução (CDR) lançou um concurso para a reabilitação de hospitais públicos em Tebinine, Nabatiyah, Hasbaya e Marjayoun. As empresas têm até quarta-feira 9 de dezembro ao meio-dia, hora de Beirute, para apresentar suas ofertas. A RDC não anunciou nenhum prêmio ou data de início.

Apenas um mercado para quatro estabelecimentos

O contrato de construção abrange edifícios existentes sem construção de novos hospitais ou ampliação de instalações. As quatro instituições estão cobertas pelo mesmo contrato, mas cada hospital tem seus próprios registros de quantidade. O arquivo fornece aproximadamente 3.300 metros quadrados de trabalho de impermeabilização nos telhados dos quatro locais, dependendo das quantidades estimadas nas especificações.

Em Marjayoun, o caso inclui a reabilitação de abrigos na entrada de emergências. Em Hasbaya e Marjayoun, planeja reparar as instalações de ventilação e ar condicionado nas salas de operação. Em Nabatiyah, inclui a reabilitação de instalações de proteção contra incêndios. A RDC coordena o projeto com o Departamento de Saúde Pública e as agências hospitalares.

Em Tebinine, as instalações de imagem, mas não o aparelho

O trabalho em Tebinine inclui o desenvolvimento de instalações para uma unidade PET-TDM, uma técnica de imagem que combina tomografia por emissão de positons e scanner. O contrato abrange obras de construção e conexões necessárias. A compra e instalação do aparelho está coberta por um contrato separado. Por conseguinte, o convite à apresentação de propostas de 26 de Novembro não fixa uma data para os doentes fazerem um exame.

Cento e cinquenta dias após o arranque real

Os termos de referência prevêem 150 dias desde o início real, sob reserva de confirmação de que os locais estão seguros contra resíduos explosivos de guerra. O prazo não decorre da publicação do convite à apresentação de propostas ou a partir de 9 de Dezembro. As intervenções em diferentes locais podem sobrepor-se.

A gestão hospitalar permanece responsável pelo cuidado durante o trabalho. O dossiê pede-lhes que concordem com a empresa na fase, aprovem as interrupções planejadas e validem cada área por escrito antes de retornar ao uso clínico. A RDC não publicou um cronograma de interrupção dos serviços para pacientes.

Ainda há uma incoerência de datas no arquivo on-line: um anexo apresenta avaliações preliminares que já realizou entre janeiro e maio de 2027, após a data de depósito postado. O cartão oficial do CDR ainda indica 9 de dezembro de 2026 ao meio-dia. O anexo não permite datas de visitas de avaliação.

Financiamento do Banco Mundial, sem financiamento publicado

O mercado faz parte do Projeto de Assistência de Emergência ao Líbano (LEAP), financiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 9841-LB. Os 250 milhões de dólares representam o financiamento inicial de todo o programa de reconstrução, que abrange vários sectores, não à custa destes quatro projectos. O aviso RDC não publica nenhum prêmio ou data de assinatura. O próximo prazo público é para a apresentação de propostas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews