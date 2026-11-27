Em 26 de Novembro, a Eneco Belgium confirmou uma fuga que afectava parte dos seus clientes. O fornecedor não especifica o número de clientes envolvidos e recomenda a verificação de qualquer pedido de pagamento no My Eneco.

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Em 26 de Novembro, a Eneco Belgium confirmou uma fuga que afectava parte dos seus clientes. O fornecedor não especifica o número de clientes envolvidos e recomenda a verificação de qualquer pedido de pagamento no My Eneco.

A Eneco Belgium confirmou na quinta-feira, 26 de Novembro, que terceiros tinham obtido dados de alguns dos seus clientes. Alertado pelo Centro de Segurança Cibernética Bélgica, o fornecedor disse que tinha corrigido o problema de segurança e anunciou o envio de notificações individuais. Ele não indicou quantas pessoas ou contratos estavam envolvidos.

Dados bancários e referências contratuais

Entre as informações roubadas, a Eneco cita o número do cliente, o endereço, o IBAN, o código BIC do banco e o código EAN, que identifica a ligação de electricidade ou gás e aparece na factura. Com base nas informações disponíveis para a empresa, nenhum nome, endereço de e-mail e senha foram obtidos neste incidente.

O fornecedor afirma que alguns clientes receberam um email de reset autêntico sem o ter solicitado. Este e-mail não requer nenhuma ação. Para visualizar sua conta, a Eneco recomenda passar diretamente pela aplicação My Eneco ou espaço cliente, sem abrir o link para uma mensagem inesperada.

Verificar faturas no espaço do cliente

O fornecedor avisa que um número de contrato ou IBAN pode tornar uma reivindicação fraudulenta mais credível. Uma fatura inesperada, aviso de mudança de fornecedor ou pedido de pagamento devem ser verificados em My Eneco antes de quaisquer medidas são tomadas. Em caso de chamada, a empresa recomenda retornar o atendimento ao cliente pelo número em seu site, sem transmitir uma senha ou código de validação. Se um movimento bancário suspeitar, tem de contactar o seu banco.

A Eneco indica que o problema de segurança está resolvido, mas que as informações roubadas ainda podem circular. O aviso publicado na quinta-feira não contém um registo de fraude ou um número definitivo de clientes em causa.

Capa: ilustração fotografia de um medidor, não relacionado com o incidente. Editor abcdef / Wikimedia Commons, CC0 ; Cultivo e titulação Libnanews.

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