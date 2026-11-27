A UNCTAD espera que o comércio marítimo fique estagnado em 2026, após um aumento de 1,9% em 2025. As distâncias percorridas aumentam e a carga permanece volátil. O relatório mede as consequências da perturbação do Estreito de Ormuz e estima o custo de um choque para economias frágeis.

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A UNCTAD prevê um crescimento de volume zero no comércio marítimo mundial em 2026, após um aumento de 1,9% em 2025. No entanto, no seu relatório anual publicado em 26 de Novembro, a Agência das Nações Unidas estima que a procura de transportes, medida em toneladas-milha, aumentará 1,5%. As mercadorias percorrem distâncias mais longas, mesmo que a tonelagem total já não aumente.

O comércio marítimo atingiu 12,3 mil milhões de toneladas em 2025. O crescimento diminuiu: 3,9% em 2024, 1,9% em 2025 e 0% esperado para este ano. O transporte containerizado difere do resto do mercado: a UNCTAD prevê um aumento adicional de 3,3 % nos volumes deste segmento em 2026. Projetava uma recuperação de 3,2% para todo o comércio marítimo em 2027. São previsões, não resultados finais.

Navios viajam mais milhas

Uma tonelada de milha corresponde ao transporte de uma tonelada sobre uma milha náutica. Um desvio aumenta assim a procura de transportes, medida desta forma, sem acrescentar uma tonelada ao comércio. Viagens mais longas mobilizam navios mais longos, aumentam o consumo de combustível e complicam a organização de escalas. Segundo o relatório, as taxas de mancha de contêiner mais do que duplicaram entre janeiro e agosto de 2026. Isto não se aplica a todos os contratos ou estradas.

No Estreito de Ormuz, a UNCTAD estima que aproximadamente 120 navios passavam por dia antes da perturbação. No início de Março, o tráfego bruto de tonelagem diminuiu cerca de 95%. A arqueação bruta é um indicador da dimensão do navio, não uma contagem de passagens ou toneladas de mercadorias transportadas. No Mar Vermelho, alguns armadores tomaram novamente o corredor, mas parte do tráfego continua a contornar a África através do Cabo da Boa Esperança. O relatório regista igualmente os riscos persistentes para as transferências de cereais para o Mar Negro.

Os custos de combustível pesam mais nas economias vulneráveis

Pesquisadores simularam um aumento sustentado de 70-80% no custo do combustível marinho em comparação com janeiro e fevereiro de 2026. Se estes custos continuassem até ao final de 2027, os preços no consumidor aumentariam 0,19 por cento globalmente, 0,27 por cento nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e 0,35 por cento nos países menos desenvolvidos. Esta não é uma taxa de inflação já observada. A variação deve-se, em particular, ao número mais limitado de conexões e opções de fornecimento para essas economias.

No Líbano, os dados mais recentes do porto de Beirute ilustram outra lacuna entre os indicadores: o tráfego total de contentores aumentou 5,42% ano após ano no final de Setembro, realizado por transbordo, enquanto a actividade de não transbordo diminuiu 2,05%. Estes números do porto medem os movimentos dos contentores e não permitem, por si só, quantificar o efeito da Ormuz sobre os preços no Líbano.

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