As autoridades sanitárias dos EUA registraram 233 passageiros e 35 tripulantes doentes durante um cruzeiro da princesa caribenha de 11 a 23 de novembro. A investigação identificou o norovírus. Os números cobrem toda a viagem. O mesmo vaso tinha experimentado um episódio separado de gastroenterite na primavera de 2026.

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Norovírus causa um episódio de gastroenterite a bordo doPrincesa caribenhaSegundo os Centros Americanos de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Na viagem de 11 a 23 de novembro de 2026, 233 passageiros e 35 tripulantes informaram ter estado doentes. Os dados foram actualizados em 24 de Novembro.

O navio Princess Cruises transportava 2.936 passageiros e 1.132 tripulantes. Os relatórios representam 7,9% dos passageiros e 3,1% da tripulação. Os sintomas dominantes foram vómitos e diarreia. Os 268 relatórios abrangem os 12 dias do cruzeiro: não correspondem ao número de doentes à chegada ou a uma contagem de testes positivos individuais.

Uma investigação começou antes do fim do cruzeiro

O episódio foi relatado ao CCD Ship Health Surveillance Program em 15 de novembro, quatro dias após a partida. A Princesa Cruises e a tripulação relataram que tinham isolado passageiros doentes e tripulantes, reforçado a limpeza e desinfecção, e coletaram amostras para análise. O CCD relatou conduzir uma investigação no local. Seu registro não atribui o episódio a uma refeição, escala ou fonte específica.

Em especial, o programa publica episódios em que pelo menos 3% dos passageiros ou tripulação de um navio sob a sua jurisdição comunicaram sintomas correspondentes à sua definição de gastroenterite aguda. Portanto, não lista todos os casos de gastroenterite em todos os revestimentos.

Um episódio separado no mesmo navio na primavera

Em um cruzamento de 28 de abril a 11 de maio, o mesmo vaso já havia sido investigado para um episódio atribuído ao norovírus. O CDC registrou 145 passageiros doentes de 3.116 e 15 tripulantes de 1.131. As duas folhas dizem respeito a viagens diferentes e não estabelecem uma ligação entre episódios.

Para viajantes, o CDC recomenda que quaisquer sintomas digestivos sejam prontamente relatados ao serviço médico a bordo e que as mãos sejam lavadas com água e sabão, inclusive depois de ir ao banheiro e antes de comer.

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