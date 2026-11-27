O Ministério da Agricultura convida os estabelecimentos do país a comprar regularmente azeitonas e azeite libaneses. Nawaf Salam estima que cerca de 254.000 oliveiras foram afetadas nas áreas de incêndio, sem especificar quantas foram destruídas.

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O Ministério da Agricultura convida os estabelecimentos do país a comprar regularmente azeitonas e azeite libaneses. Nawaf Salam estima que cerca de 254.000 oliveiras foram afetadas nas áreas de incêndio, sem especificar quantas foram destruídas.

O Ministério da Agricultura libanês pede aos hotéis, restaurantes e outros estabelecimentos turísticos que façam uso regular das azeitonas e do azeite produzidos no Líbano nos seus abastecimentos. A campanha, anunciada em 23 de Novembro, visa, em especial, abrir oportunidades aos produtores do Sul durante a comercialização da sua colheita. A chamada diz respeito às compras diárias de estabelecimentos, e não apenas a promoção do produto durante um show ou degustação.

O agrupamento sectorial abriu os seus membros

Em 14 de Novembro, na feira HORECA em Beirute, o Grupo Libanês do Azeite e da Oliva abriu a sua adesão e assinou um Memorando de Entendimento com a HORECA. Em especial, podem participar produtores, operadores de fábricas, transformadores, profissionais de restauração e comerciantes. O grupo também pretende desenvolver verificações laboratoriais regulares e organizar melhor o marketing. A sua criação faz parte de um trabalho iniciado em 2018 no âmbito do projecto OLIO III, financiado pela Itália.

O Protocolo estabelece um quadro para a cooperação com a feira. O anúncio do ministério não designa, no entanto, nenhum hotel ou restaurante que já tenha se comprometido a encomendar um volume específico. Não publica qualquer orçamento de compra ou preços acordados com os produtores. São as encomendas reais feitas, a sua frequência e os preços pagos aos fornecedores que irão medir o efeito da campanha sobre as vendas.

Aproximadamente 254.000 árvores afetadas, segundo o Primeiro-Ministro

Em 26 de novembro, no Dia Mundial da Oliva, Nawaf Salam declarou que cerca de 254.000 árvores haviam sido afetadas em áreas onde os incêndios haviam ocorrido em resultado de ataques israelenses, disse ele. O Grand Serail não publicou nenhum método de contagem ou ventilação entre árvores destruídas e danificadas. Por conseguinte, este valor não permite calcular uma perda de produção ou de rendimento.

O departamento também destaca a fonte de produtos e análises de qualidade. As 20 amostras de óleo controladas na área de Nabatiyé, cuja conformidade o ministério anunciou, fornecem informações sobre os lotes examinados. Não estabelecem uma condição de pomares afectados e não substituem os controlos noutros lotes. Para os olivicultores do Sul, o número de compradores e as quantidades encomendadas continuam a ser documentados.

Cobertura: olival no Líbano. Fotografia de arquivo lançada em 2008, independentemente do dano de 2026. Andary / Wikimedia Commons, domínio público; colheita e titulação Libnanews.

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