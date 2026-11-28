Apresentado em 27 de novembro em Beirute, um relatório de investigação de dois anos identifica perdas documentais no sul do Líbano. Uma nova rede deve reunir profissionais de arquivos.

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Apresentado em 27 de novembro em Beirute, um relatório de investigação de dois anos identifica perdas documentais no sul do Líbano. Uma nova rede deve reunir profissionais de arquivos.

As bibliotecas Bint Jbeil e Taybé estão entre as anunciadas pelo Ministro da Cultura, Ghassan Salamé, na sexta-feira na Biblioteca Nacional do distrito de Sanayeh. O Ministro afirmou estar envolvido na criação de ambas as instituições. Em Taybé, a inauguração ainda estava chegando quando os combates retomaram em março, lembrou.

Fundos públicos e colecções privadas

O relatório, intitulado « documento Nakba », examina os efeitos das operações militares israelenses nas bibliotecas e arquivos de Jabal Amel no sul do Líbano. A Associação das Bibliotecas Libanesas e o Laboratório de Arquivos e Mídia Digital apresentaram à Associação Biladi, que forneceu documentação sobre os edifícios históricos do Sul.

A pesquisa foi realizada ao longo de dois anos com pesquisadores, bibliotecários e arquivistas. Trata das coleções destruídas, mas também daquelas que sobreviveram e permanecem para serem preservadas. O caso de Assad Ghandour, fotografado por Ali Mazraani nas ruínas de sua casa e biblioteca em Nabatiyah al-Fawqa, ilustra o componente de fundo privado, distinto do das instituições de leitura. O ministro ressaltou que a preservação de tais fundos era uma área em que o Estado era difícil de intervir.

Uma rede arquivista lançada em Beirute

O encontro marcou também o lançamento do Collective Arquivos Árabes no Líbano, uma iniciativa da Associação das Bibliotecas Libanesas. Deve reunir profissionais que mantêm arquivos e gerem documentos para compartilhar seus métodos e trabalhar juntos para proteger coleções. O material tornado público no momento da apresentação não especifica o orçamento do coletivo nem o calendário para qualquer trabalho em locais danificados.

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