Sete estudantes foram mortos e mais de 90 feridos no sábado perto de uma faculdade em Asadabad, leste do Afeganistão, de acordo com as autoridades. Está a decorrer uma investigação.

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Sete estudantes foram mortos e mais de 90 feridos no sábado perto de uma faculdade em Asadabad, leste do Afeganistão, de acordo com as autoridades. Está a decorrer uma investigação.

A explosão ocorreu em 28 de novembro na área de Andar Ser, nos arredores de Asadabad, capital da província de Kunar. De acordo com o porta-voz da polícia provincial, Farid Dehqan, teve lugar por volta das 10 horas locais.

Um balanço ainda provisório

Sami ul Haq Bayan, diretor provincial de informação e cultura, confirmou as mortes de sete estudantes e relatou mais de 90 lesões. O porta-voz do Ministério do Interior, Abdul Mateen Qani, relatou 99 ferimentos. Os primeiros balanços provinciais e os balanços departamentais não dão todos os mesmos números.

A origem da explosão continua por estabelecer

Segundo o diretor provincial, os primeiros elementos da investigação colocam o ponto de partida da explosão em um edifício adjacente ao colégio. As autoridades não estabeleceram publicamente a sua causa nem anunciaram conclusões sobre eventuais responsabilidades.

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