Uma visita à sua aldeia não é um regresso sustentável. Os comícios da independência, em 22 de novembro no distrito de Nabatiyah, recordaram a demanda dos moradores para encontrar suas casas. Nenhum aviso oficial consultado nesta ocasião anunciou uma reabertura geral. Para compreender o que realmente mudou, é necessário distinguir entre acesso, estado de serviços e retorno das famílias, medido pela Organização Internacional para a Migração.
Regresso ao Sul do Líbano: três informações a não confundir
Moradores de Nabatiyah al-Fauqa marcharam para sua localidade no domingo. Os de Zawtar al-Sharkiyah solicitaram o seu regresso num comício na aldeia vizinha de Zawtar al-Gharbiyeh. Estes dois eventos documentam uma mobilização. O primeiro não demonstra que a habitação é habitável; O segundo não significa que as autoridades reabriram Zawtar al-Sharkiyah.
Ambos os Zawtars não são intercambiáveis. Na sequência do acordo-quadro anunciado em Junho, Zawtar el-Gharbiyé foi seleccionado como zona-piloto. No seu relatório de 12 de Novembro, o Secretário-Geral das Nações Unidas informou que o exército libanês tinha comunicado que tinha regressado à área em Setembro, mas também que se tinha mudado de áreas anteriormente consideradas seguras. A medida abrange uma data e uma aldeia específicas. Não fornece informações sobre o acesso a Zawtar al-Sharkiyah dois meses depois.
O que as autoridades e os serviços locais podem confirmar
Um comunicado das autoridades competentes pode especificar se o acesso está aberto e em que condições. Ordens do exército não são condição de habitação. O município ou serviço em causa pode, por seu lado, confirmar a retomada de um serviço ou condição de um edifício público, sem que tal signifique que o município é acessível a todo o território ou que todas as habitações são seguras. O nome exato do lugar, a data e o que o aviso realmente diz devem ser verificados.
Comunicados de imprensa mais antigos ajudam a entender quem publica essas instruções, não para determinar sua validade hoje. Em abril, o comando do exército havia pedido aos habitantes que adiassem seu retorno às aldeias do Sul devido a violações do cessar-fogo. Esta directiva é datada: não permite que a situação comum seja estabelecida por comuna em Novembro. Uma presença única, cerimônia ou publicação tardia não substitui um aviso recente.
Os números de mobilidade não dão luz verde
A Organização Internacional para a Migração registrou 304,520 pessoas ainda deslocadas internamente em 28 de outubro. Houve 964.689 pessoas retornando às suas comunidades, um aumento de 10% a partir do final de setembro. Estes números nacionais estão várias semanas à frente das reuniões de independência. Eles não medem o número de retornos a Nabatiyah al-Faukah em 22 de novembro ou a possibilidade de se estabelecer em Zawtar al-Sharkiyah.
A IOM prepara esta fotografia com informações recolhidas de interlocutores locais, incluindo funcionários municipais, mukhtars e representantes dos bairros. O seu recenseamento não certifica cada habitação. O último relatório das Nações Unidas sobre o Sul incluiu a destruição, a presença de armas não explodidas, barreiras ao acesso aos serviços e perda de renda entre os obstáculos ao retorno. Um movimento populacional e a restauração das condições de vida não são medidos da mesma forma.
A questão que permanece em aberto depois de 22 de Novembro não é se as pessoas querem regressar. Eles disseram. Sabe-se, para cada município, se um parecer recente especifica as condições de acesso e se os serviços necessários para aí residir retomaram.
Arquivos: Khiam visto de Marjayoun. Esta imagem não representa Nabatiyah al-Faukah ou os comícios de 22 de novembro. François El Bacha / Libnanews.
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