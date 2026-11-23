Os comícios de 22 de novembro no distrito de Nabatiyah colocam o retorno dos habitantes em primeiro plano. Uma marcha em Nabatiyah al-Fauqa ou uma reunião dos habitantes de Zawtar al-Sharkiyah na aldeia vizinha não vale a pena reabrir. As autoridades de acesso, os municípios e os serviços públicos e os investigadores da IOM não respondem à mesma pergunta. Um ponto para distinguir uma visita, um serviço restaurado e um retorno sustentável.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Uma visita à sua aldeia não é um regresso sustentável. Os comícios da independência, em 22 de novembro no distrito de Nabatiyah, recordaram a demanda dos moradores para encontrar suas casas. Nenhum aviso oficial consultado nesta ocasião anunciou uma reabertura geral. Para compreender o que realmente mudou, é necessário distinguir entre acesso, estado de serviços e retorno das famílias, medido pela Organização Internacional para a Migração.

Regresso ao Sul do Líbano: três informações a não confundir

Moradores de Nabatiyah al-Fauqa marcharam para sua localidade no domingo. Os de Zawtar al-Sharkiyah solicitaram o seu regresso num comício na aldeia vizinha de Zawtar al-Gharbiyeh. Estes dois eventos documentam uma mobilização. O primeiro não demonstra que a habitação é habitável; O segundo não significa que as autoridades reabriram Zawtar al-Sharkiyah.

Ambos os Zawtars não são intercambiáveis. Na sequência do acordo-quadro anunciado em Junho, Zawtar el-Gharbiyé foi seleccionado como zona-piloto. No seu relatório de 12 de Novembro, o Secretário-Geral das Nações Unidas informou que o exército libanês tinha comunicado que tinha regressado à área em Setembro, mas também que se tinha mudado de áreas anteriormente consideradas seguras. A medida abrange uma data e uma aldeia específicas. Não fornece informações sobre o acesso a Zawtar al-Sharkiyah dois meses depois.

O que as autoridades e os serviços locais podem confirmar

Um comunicado das autoridades competentes pode especificar se o acesso está aberto e em que condições. Ordens do exército não são condição de habitação. O município ou serviço em causa pode, por seu lado, confirmar a retomada de um serviço ou condição de um edifício público, sem que tal signifique que o município é acessível a todo o território ou que todas as habitações são seguras. O nome exato do lugar, a data e o que o aviso realmente diz devem ser verificados.

Comunicados de imprensa mais antigos ajudam a entender quem publica essas instruções, não para determinar sua validade hoje. Em abril, o comando do exército havia pedido aos habitantes que adiassem seu retorno às aldeias do Sul devido a violações do cessar-fogo. Esta directiva é datada: não permite que a situação comum seja estabelecida por comuna em Novembro. Uma presença única, cerimônia ou publicação tardia não substitui um aviso recente.

Os números de mobilidade não dão luz verde

A Organização Internacional para a Migração registrou 304,520 pessoas ainda deslocadas internamente em 28 de outubro. Houve 964.689 pessoas retornando às suas comunidades, um aumento de 10% a partir do final de setembro. Estes números nacionais estão várias semanas à frente das reuniões de independência. Eles não medem o número de retornos a Nabatiyah al-Faukah em 22 de novembro ou a possibilidade de se estabelecer em Zawtar al-Sharkiyah.

A IOM prepara esta fotografia com informações recolhidas de interlocutores locais, incluindo funcionários municipais, mukhtars e representantes dos bairros. O seu recenseamento não certifica cada habitação. O último relatório das Nações Unidas sobre o Sul incluiu a destruição, a presença de armas não explodidas, barreiras ao acesso aos serviços e perda de renda entre os obstáculos ao retorno. Um movimento populacional e a restauração das condições de vida não são medidos da mesma forma.

A questão que permanece em aberto depois de 22 de Novembro não é se as pessoas querem regressar. Eles disseram. Sabe-se, para cada município, se um parecer recente especifica as condições de acesso e se os serviços necessários para aí residir retomaram.

Arquivos: Khiam visto de Marjayoun. Esta imagem não representa Nabatiyah al-Faukah ou os comícios de 22 de novembro. François El Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews