Em 12 de novembro de 2026, o Parlamento referiu ao governo o plano de cancelar três empréstimos ligados à estrada costeira sul, o abastecimento de água de Bisri para a Grande Beirute e a escola de saúde de Fanar. Por conseguinte, os deputados não votaram a favor da sua anulação. A sua decisão também não constitui um relançamento dos projectos: coloca a questão do futuro destes financiamentos ao Governo.
Três projectos num só texto
O projeto de lei foi transmitido pelo Decreto n.o 3323 de 30 de junho de 2026. Seu título inclui três operações diferentes: uma infraestrutura rodoviária no Sul, um projeto de abastecimento de água para a capital e sua periferia, e um edifício universitário em Fanar, como parte do desenvolvimento da Universidade Libanesa.
A decisão tomada na reunião plenária diz respeito ao texto de anulação. Deixa em aberto a discussão sobre contratos de empréstimo e compromissos para cada projeto. Ele não define novas datas de trabalho, envelopes adicionais, ou programação para o comissionamento.
Recusa já expressa nas comissões
O desacordo não surgiu pela primeira vez em 12 de novembro. Em 14 de Outubro, as comissões parlamentares que se reuniram sob a presidência do Vice-Presidente do Parlamento, Elias Bou Saab, rejeitaram o projecto e anunciaram uma recomendação de recusa na sessão plenária.
No relatório oficial, Bou Saab perguntou por que o financiamento da Universidade Libanesa deve ser abandonado. Criticou o governo por não fornecer as explicações esperadas sobre vários textos submetidos aos deputados. Ele também distinguiu o arquivo de Bisri das outras duas operações, desafiando seu tratamento coletivo.
A supressão de 12 de Novembro alarga este pedido de explicação. A questão vai além da manutenção formal de um empréstimo: os deputados querem saber as razões do abandono planeado e o destino das despesas já efectuadas.
Basil reivindica contas de investimento
Durante o debate, Gebran Bassil perguntou se a iniciativa de cancelar os empréstimos veio do governo ou doadores. O presidente da Corrente Patriótica Livre defendeu a utilidade econômica dos projetos e denunciou o risco de perder investimentos anteriores.
Ele citou uma usina hidrelétrica estimada em US$ 35 milhões e a usina de tratamento de Wardaniyé, para a qual ele avançou US$ 45 milhões. Estes montantes correspondem aos argumentos apresentados pelo deputado. Não constituem um novo orçamento aprovado em 12 de Novembro.
Bassil argumenta que as obras relacionadas com Awali e Bisri devem ser valorizadas em conjunto, devido à infraestrutura de transporte de água já planejada ou concluída. Ele também desafiou as razões políticas e ambientais para a barragem. Esta posição continua a ser a do deputado, num caso em que as condições de execução e financiamento foram quebradas várias vezes.
Bisri: não confunda o debate atual com o cancelamento de 2020
O Banco Mundial havia cancelado 244 milhões de dólares do seu financiamento para o projeto Bisri em setembro de 2020. A sua avaliação final recorda que as condições exigidas antes do início da barragem não tinham sido cumpridas. A barragem não foi construída como parte deste projeto, que fechou em 30 de junho de 2024.
Esta avaliação distingue o empréstimo do Banco Mundial do financiamento paralelo do Banco Islâmico de Desenvolvimento. Os montantes anunciados, anulados e efectivamente desembolsados são assim abrangidos por diferentes acordos e fases. O despedimento parlamentar de 12 de Novembro não restaurou automaticamente os montantes abolidos por um locador vários anos antes.
Para a South Road e Fanar School, bem como para a Água da Grande Beirute, a continuação agora depende das respostas do governo em cada empréstimo: títulos remanescentes, despesas realizadas e a possibilidade de ainda realizar o projeto. Não foi anunciada nova construção na decisão de encaminhamento.
O Parlamento libanês em Beirute. Fotografia dos arquivos, data do tiroteio não estabelecida. François el Bacha / Libnanews. Esta imagem não representa a sessão de 12 de Novembro de 2026.
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