Em 23 de novembro de 2002, em Paris, o governo de Rafic Hariri obteve compromissos para refinanciar parte da dívida pública libanesa. Os US$ 4,4 bilhões anunciados cobrem dois usos diferentes: gestão da dívida e financiamento de projetos de desenvolvimento. O relatório publicado seis meses mais tarde pelo Ministério das Finanças libanês permite acompanhar parte deste dinheiro, desde a promessa de pagamento dos prazos.
Em Paris, o Líbano leva tempo para pagar
Jacques Chirac saúda o Primeiro-Ministro libanês e as delegações reunidas em Paris. Na conferência de imprensa, o Presidente francês explicou que o Líbano tinha financiado grande parte da sua reconstrução através de empréstimos a curto prazo dispendiosos. Rafic Hariri apresenta apoio internacional como apoio ao seu programa de recuperação. Os dois governos então falam sobre tornar a dívida menos cara para servir, não apagar.
Segundo o Ministério das Finanças libanês, a dívida pública atingiu cerca de 32 bilhões de dólares em novembro de 2002, ou quase 185 por cento do produto interno bruto de acordo com sua estimativa na época. O problema também era o de tempo: em cada maturidade, o Tesouro tinha que encontrar algo para pagar capital ou juros, mesmo que tivesse que pedir emprestado novamente. A concessão de empréstimos a longo prazo permitiu repartir estes reembolsos; a concessão de empréstimos a uma taxa mais baixa foi a redução do custo das novas obrigações.
Os $4.4 bilhões anunciados não é um único pagamento
O Departamento reconhece US$ 3,1 bilhões em redução da dívida e compromissos de gestão e US$ 1,3 bilhões prometidos por instituições multilaterais e fundos para projetos de desenvolvimento. O dinheiro do projeto não era um envelope disponível para o Tesouro para pagar seus credores indiferentemente. O total anunciado em Paris acrescentou promessas, não montantes já na conta estatal.
O primeiro exemplo aparece nos escritos do departamento. Em 27 de dezembro de 2002, o Líbano emitiu 950 milhões de dólares em títulos de 15 anos, pagos em 5% ao ano. A Malásia, Omã, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos subscrevem. O Estado recebe fundos, mas contrata uma nova dívida. Por conseguinte, a operação altera o custo e a data do reembolso dos montantes emprestados; Não transforma títulos em presentes.
O que o ministério acha seis meses depois
Em seu relatório de junho de 2003, o Ministério registrou aproximadamente US$ 2,46 bilhões recebidos de países e instituições participantes, representando quase 80% dos compromissos de gestão da dívida. Sua tabela de uso mostra cerca de 2,13 bilhões de gastos em pagamento de capital e juros, incluindo em contas de tesouraria em livros e títulos em moeda estrangeira. Esta repartição não mede o financiamento de projectos de desenvolvimento.
As autoridades libanesas tratam separadamente das operações com o Banco do Líbano e os bancos comerciais. Em um caso, é para trocar títulos já detidos pelo banco central. No outro, os bancos subscrevem títulos sem juros de dois anos, fornecendo liquidez ou títulos de acordo com o regime. Estas transacções nacionais não são pagamentos de parceiros estrangeiros.
Um ano depois de Paris II, o FMI olha para as outras componentes do programa, incluindo a melhoria das finanças públicas e a reforma do défice das empresas públicas, como a electricidade no Líbano. O seguimento permite distinguir o efeito mensurável do encontro de Paris, que alterou o calendário e o custo de uma parte da dívida, das reformas de que dependia a capacidade do Estado de evitar o reabastecimento da mesma pressão financeira.
Comentários