O Museu da Seda Bsous mantém uma história de trabalho e know-how. Seu site anuncia um encerramento para a temporada de 2026.

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Em Bsous, no Caza d’Aley, o Museu da Seda preserva a memória de uma atividade que associava plantações de amoreira, criação de vermes, fiação e tecelagem. Seu interesse não reside apenas em tecidos: ele permite encontrar os gestos e organização do trabalho por trás de uma antiga produção do Monte Líbano. Nota no entanto: seu site oficial, consultado em 18 de novembro de 2026, anuncia um encerramento para a temporada de 2026, sem data de reabertura.

Uma antiga fábrica tornou-se um lugar de transmissão

Segundo a história publicada pela instituição, George e Alexandra Asseily adquiriram a propriedade da família Fayad em 1973. A fábrica tinha operado lá por cerca de meio século, até 1945. A transformação subsequente do local, portanto, não envolveu inventar uma decoração industrial, mas manter um edifício usado para a produção.

A restauração dos terraços começou em 1998, antes do edifício em 2000. O museu cita o arquiteto Jacques Abu Khaled e Sami Feghali para esta última etapa. Em 2001, uma primeira reunião de seda acompanhou o desenvolvimento do projeto. O conjunto é gerido pela Associação Mémoire et Développement, conhecida como aMED.

O trabalho das mulheres atrás dos casulos

A apresentação do ecomuseum enfatiza o papel das mulheres na sericultura libanesa. Receber ovos, alimentar e monitorar vermes, então coletar casulos formaram uma linha de tarefas exigente. A seda, portanto, não era apenas um produto comercial: envolvia uma organização de trabalho doméstica e de aldeia.

Tecelagem também envolveu muitas famílias. O museu recorda a existência de centenas de ofícios de seda no início do século XX. Sua abordagem relaciona três dimensões: uma população, um território e um período histórico. Por conseguinte, convida o leitor a ler objectos técnicos, juntamente com as condições em que foram utilizados.

Uma história industrial inscrita numa paisagem

Em sua carreira educacional, o museu localizado em Btater em 1841, a instalação de uma filatura associada com Portalis e evoca o papel dos spinners franceses na formação de trabalhadores locais. Esta circulação de técnicas completa a história do comércio: as competências também foram transmitidas entre as duas margens do Mediterrâneo.

Jardins e terraços participam desta leitura do património. Sua restauração, descrita no local do museu, preserva oliveiras e outras plantações mediterrâneas, em vez de separar artificialmente a antiga fábrica do seu ambiente. Para uma visita futura, continua a ser essencial esperar pelos anúncios de abertura: informações históricas e os eventos antigos ainda postados online não valem a pena confirmar uma recepção atual.

Ilustração: tecido de cetim fotografado em 2020, imagem genérica sem ligação documental com Bsous ou com coleções de museu. Foto: Anete Lusina / Pexels.

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