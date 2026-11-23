Em Paris, Bercy lista 273 projetos que representam 42,5 bilhões de euros para a Choose France. Deste total, 81 projectos são novos e pesam 14,9 mil milhões. O dossiê distingue os anúncios dos investimentos já apresentados e especifica que o projeto de 9,5 bilhões de aeroportos de Paris continua sujeito à aprovação do conselho.

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O governo conta com 42,5 bilhões de euros em projetos na cúpula Choice France dedicada às empresas francesas, segunda-feira dia 23 de novembro em Paris. Dos 273 projetos apresentados, apenas 81 são inéditos. Representam 14,9 mil milhões de euros. Por conseguinte, o montante total não corresponde a anúncios ou despesas inteiramente novos efectuados no dia da cimeira.

Escolha França: os 42,5 bilhões

O dossiê publicado pelo Ministério da Economia distingue 192 projectos já anunciados dos 81 anunciados na cimeira. Em conjunto, há investimentos decididos ou feitos em 2026: construção ou ampliação de locais, pesquisa e desenvolvimento, compras de subcontratantes em França e captação de fundos. O Ministério lista 253 empresas responsáveis pelos 273 projetos: uma empresa pode transportar vários.

Esta distinção também se aplica à comparação com 2025. A primeira edição francesa tinha apresentado 151 anúncios de 30,4 mil milhões de euros, incluindo cerca de 30 novos projectos para cerca de 10 mil milhões, segundo Bercy. O aumento dos montantes apresentados de uma edição para outra não mede o desenvolvimento de investimentos por todas as empresas francesas. Compara duas seleções e não os custos reais incorridos por todas as empresas.

O projecto ADP continua sujeito ao seu parecer

O grupo Aéroports de Paris mede a diferença entre um projecto identificado e uma despesa adquirida. Bercy apresenta um projecto de 9,5 mil milhões de euros para transformar os aeroportos Paris-Charles-de-Gaulle e Paris-Orly. Isto inclui alojamento, serviços de passageiros e transição ambiental. O arquivo indica que o investimento permanece sujeito à aprovação do conselho de administração do grupo. Não permite que seja classificado entre os 81 novos projectos.

O ranking por número de projetos coloca energia, transição e ambiente no topo, com 67 projetos à frente do digital (40) e agroalimentar (37). Esta repartição abrange todos os projectos identificados, não só os novos anúncios. Não classifica os sectores por montante investido.

Uma edição dedicada às empresas francesas

Este evento é distinto da edição internacional da Choose France, realizada em Versalhes em junho. O programa de segunda-feira prevê uma reunião plenária às 14H00. Hora de Paris na Cité internationale universitaire, com o Ministro da Economia Roland Lescure e o Ministro responsável pela Indústria Sébastien Martin. O kit de imprensa fornece o programa e os projectos seleccionados; não constitui um registo da cimeira nem um calendário de pagamento.

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